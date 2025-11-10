Salesforce trava batalha silenciosa para provar que sua IA vale a aposta

O futuro chegou, mas nem todo mundo está preparado. Em 2024, a Salesforce apostou alto na ideia de que agentes de inteligência artificial redefiniriam o trabalho corporativo e que ela lideraria essa transformação. A plataforma Agentforce foi lançada com promessas ousadas: Sophie, uma agente virtual já em operação na Saks Fifth Avenue, que atendia ligações, sugeria produtos e resolvia problemas com voz humana e comportamento natural. As informações foram retiradas de Business Insider.

Marc Benioff, CEO da Salesforce, chegou a declarar na Time Magazine que os agentes de IA marcariam “uma revolução que mudará para sempre como vivemos e trabalhamos”. Mas, um ano depois, a adoção da tecnologia está longe do esperado.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Menos de 2% dos clientes da empresa mantêm volume relevante de interações semanais com o Agentforce, e a própria Saks, apresentada como case principal, trocou a tecnologia da Salesforce por outra solução desenvolvida em parceria com Amazon e a startup NLX.

Segundo a Gartner, até 2027, 40% dos projetos com agentes serão cancelados. Dentro da Salesforce, até mesmo vendedores e administradores experientes relatam dificuldade para configurar a ferramenta sem apoio técnico especializado.

Apesar dos entraves, o Agentforce se mantém como prioridade máxima na estratégia da companhia. Internamente, trechos do planejamento estratégico listam como principal objetivo “vencer a guerra dos agentes”.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

No centro dessa disputa tecnológica, está uma mudança mais profunda: a IA não é mais assunto só de engenheiros. Saber como usar, configurar e aplicar ferramentas como agentes autônomos se tornou um diferencial competitivo para qualquer profissional — de marketing a operações, de vendas a atendimento.

Compreender o funcionamento da IA deixou de ser opcional: é uma exigência para quem quer se manter relevante no mercado.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL