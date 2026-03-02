O maior erro de quem quer empreender segundo uma das líderes mais influentes dos EUA

Emma Grede sabe o que é começar do zero, e sabe o que é transformar ideias em negócios bilionários. Sócia-fundadora da Skims, CEO da Good American e a primeira mulher negra jurada do programa Shark Tank, ela se tornou uma das vozes mais influentes do empreendedorismo nos Estados Unidos.

Em seu podcast Aspire, Grede revelou o erro mais comum (e perigoso) que ela vê em fundadores iniciantes: esperar pelo momento ideal para começar.

Para ela, não é o plano de negócios impecável ou a ausência de riscos que fazem um negócio dar certo. É a capacidade de agir mesmo diante da incerteza, de ajustar rotas em tempo real e de tomar decisões estratégicas sob pressão. As informações foram retiradas do site CNBC Make It.

A paralisia da perfeição e o medo de errar

Segundo Grede, o maior erro dos novos empreendedores é esperar que tudo esteja 100% pronto — o timing ideal, o capital perfeito, o produto irretocável. “A maioria das pessoas complica demais o processo e acaba não conseguindo começar”, afirmou.

Uma pesquisa da Gallup em 2024 revelou que 62% dos americanos gostariam de ser seus próprios chefes, mas muitos desistem antes de tentar. Os principais motivos? Falta de dinheiro, pouco conhecimento sobre negócios e medo de fracassar.

Mas Grede não tem dúvidas: “Assumir riscos faz parte. O risco não é algo que você pode eliminar — é algo para o qual você precisa se planejar.”

Risco como ferramenta de decisão, não como obstáculo

Grede propõe uma mudança de mentalidade importante para quem deseja liderar projetos, negócios ou mesmo sua própria carreira: encarar o risco como uma ação calculada que pode gerar aprendizado, e não como uma ameaça a ser evitada a todo custo.

Essa visão é compartilhada por outro nome de peso, Jeff Bezos. Em entrevista ao podcast Lex Fridman, o fundador da Amazon descreveu dois tipos de risco:

Porta de mão dupla: decisões reversíveis, com baixo impacto, que permitem ajustes ao longo do caminho.

Porta de mão única: decisões irreversíveis, que exigem mais planejamento e cuidado.

A chave, segundo Bezos, está em saber identificar o tipo de risco que se enfrenta — e agir com rapidez e estratégia quando o risco for baixo.

Comece antes de estar pronto e aprenda no caminho

A experiência de Emma Grede mostra que grandes líderes não esperam condições perfeitas. Eles agem com os recursos que têm, aprendem com os erros e constroem enquanto executam.

É o que aconteceu com nomes como:

Steve Jobs , que criou a Apple na garagem dos pais após largar a faculdade;

Jensen Huang , da Nvidia, que iniciou o negócio em um café sem saber como montar uma empresa de tecnologia;

E tantos outros que entenderam que a ação vem antes da certeza .

Grede resume: “Você pode falhar? Pode. Mas cada falha te dá dados reais sobre o que ajustar. Isso é liderança. Isso é execução.”

