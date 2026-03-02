O detalhe que faz essa loja de impressões virar uma franquia de US$ 115 milhões por ano

O que faz alguém parar diante de uma loja ou simplesmente seguir em frente pode ser o mesmo fator que sustenta um faturamento anual de US$ 115 milhões.

A SpeedPro, rede especializada em impressão de grande formato e comunicação visual, construiu um modelo de franquias financeiramente consistente, baseado em crescimento, lucratividade e eficiência operacional. Em 2025, a empresa adicionou 20 mil novos clientes à base e manteve expansão superior a 5% ao ano nos últimos quatro anos.

Fundada em 1992, na Colúmbia Britânica, por Blair Gran, a empresa nasceu a partir da percepção de que placas não eram apenas produtos, mas instrumentos diretos de geração de receita para outras empresas. A constatação moldou o posicionamento da marca como a última milha do marketing visual. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Para profissionais que desejam fortalecer sua capacidade de análise financeira e tomada de decisão, há um treinamento disponível por R$ 37 voltado ao desenvolvimento em finanças corporativas.

Modelo de receita baseado em demanda recorrente

A SpeedPro especializou-se em gráficos para paredes, janelas e pisos, sinalização, displays para eventos e envelopamento de veículos e frotas. Trata-se de serviços que a maioria das empresas não executa internamente, o que sustenta uma demanda constante.

Hoje, são mais de 130 estúdios independentes nos Estados Unidos, que juntos geram cerca de US$ 115 milhões em vendas anuais. No Canadá, há mais de 50 unidades afiliadas. A base de clientes vai de empreiteiros locais e universidades a marcas da Fortune 500.

Segundo o CEO Paul Brewster, que lidera a empresa desde 2022 após ter sido COO, o foco claro no produto é um dos motores do desempenho financeiro. A companhia registrou crescimento superior a 5% em cada um dos últimos quatro anos.

As inscrições para o pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME em parceria com a Saint Paul estão abertas por R$ 37.

Crescimento, margem e eficiência como pilares financeiros

A gestão da SpeedPro é orientada por três princípios operacionais. Crescimento, lucratividade e eficiência. Crescimento significa aquisição constante de novos clientes. Apenas em 2025, foram 20 mil novos clientes adicionados, quase todos corporativos.

Lucratividade se traduz em margens sólidas no nível das unidades. Brewster afirma que todos os estúdios são lucrativos, algo que ele considera incomum no setor de franquias. No quartil superior, o lucro discricionário dos proprietários atinge cerca de 26% das vendas, com média de US$ 445 mil.

Eficiência envolve atualização tecnológica contínua e adaptação a mudanças operacionais, incluindo inteligência artificial e novos equipamentos de impressão. A disciplina na gestão de custos tornou-se ainda mais relevante diante de tarifas sobre equipamentos e insumos importados, aumento nos preços de vinil e papel, escassez de mão de obra e impactos da pandemia.

Para enfrentar esses choques, a orientação central foi proteger margem bruta e margem líquida. Em finanças corporativas, esse movimento é determinante para sustentar fluxo de caixa e capacidade de reinvestimento.