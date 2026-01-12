Warren Buffett deixou a Berkshire com US$ 150 bi — e um conselho valioso sobre finanças corporativas

Estagiária de jornalismo
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10h59.
Ao encerrar seu ciclo como CEO da Berkshire Hathaway no fim de 2025, Warren Buffett não apenas marcou o fim de uma era em um dos maiores conglomerados do mundo, avaliado em mais de US$ 1 trilhão, como também deixou um legado de princípios financeiros que seguem influenciando profissionais e empresas ao redor do globo.
Seu patrimônio pessoal, estimado em US$ 150 bilhões, é apenas uma parte do impacto que construiu. E o conselho mais valioso que Buffett deu ao longo dessa trajetória não foi sobre transações milionárias ou apostas arrojadas no mercado: foi sobre tempo e consistência. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
Durante uma assembleia da Berkshire em 1999, Buffett foi questionado sobre como alguém poderia alcançar um patrimônio como o dele. Sua resposta foi simples e direta:
“Comece cedo.”
Ele comparou sua trajetória a uma bola de neve rolando ladeira abaixo: quanto mais cedo você a colocar em movimento, maior ela se torna. A metáfora, claro, refere-se aos juros compostos, mecanismo pelo qual o rendimento incide não apenas sobre o capital inicial, mas também sobre os rendimentos acumulados.
A lógica é matemática, mas seu impacto é exponencial, especialmente no mundo das finanças corporativas, onde a visão de longo prazo é essencial para a saúde e crescimento sustentável de qualquer empresa.
Dentro da gestão financeira corporativa, compreender o poder dos juros compostos é mais do que saber como aplicar capital: trata-se de entender como o tempo influencia a alocação de recursos, o retorno sobre investimentos (ROI) e até mesmo as decisões de endividamento ou reserva de caixa.
Para Buffett, se tivesse apenas US$ 10 mil saindo da faculdade, faria tudo de novo: buscaria empresas subvalorizadas com potencial de crescimento a longo prazo. Essa mentalidade de análise de valor e paciência estratégica é o que diferencia investidores oportunistas de gestores financeiros consistentes, capazes de gerar valor real para suas companhias ao longo dos anos.
A CNBC Make It fez uma projeção baseada nos ensinamentos de Buffett. Imagine um profissional de 22 anos que investe US$ 10 mil em uma carteira com rendimento médio de 8% ao ano, e aplica mais US$ 5 mil por ano. Aos 95 anos, idade atual de Buffett, esse investimento se transformaria em mais de US$ 21 milhões.
Se essa pessoa decidisse esperar cinco anos para começar, o valor cairia para menos de US$ 15 milhões. E, com um atraso de 10 anos, a soma não passaria de US$ 10 milhões.
Para líderes e analistas financeiros em grandes corporações, esse exemplo reforça o princípio central da gestão patrimonial empresarial: o custo de adiar uma decisão estratégica pode ser bilionário ao longo do tempo.
