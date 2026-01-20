O detalhe que passa despercebido e pode definir sua próxima promoção

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio e passou a influenciar diretamente a trajetória profissional dentro das empresas.

Um levantamento recente da Cisco — empresa global de tecnologia especializada em redes, infraestrutura digital e soluções de segurança — aponta que funcionários que utilizam IA de forma recorrente têm mais chances de serem promovidos e em menos tempo.

De acordo com o relatório, colaboradores indicados para promoções usavam ferramentas de IA cerca de 50% mais do que aqueles que não foram recomendados.

Além disso, profissionais que incorporam a tecnologia de maneira consistente à rotina apresentaram uma probabilidade 40% maior de serem classificados como “essenciais para a retenção de talentos”. As informações foram retiradas do Business Insider.

Inteligência artificial como vantagem competitiva

Mais do que uma tendência pontual, o avanço da IA nas políticas de promoção sinaliza uma mudança estrutural no mundo do trabalho.

Em um cenário de pressão por eficiência, escala e inovação, saber usar a tecnologia passou a ser visto como uma habilidade estratégica tão relevante quanto liderança ou capacidade analítica.

Para profissionais, dominar IA não é mais um diferencial técnico, mas um fator que pode definir visibilidade, relevância e crescimento dentro das organizações.

Para as empresas, a tecnologia se consolida como um novo termômetro de desempenho e impacto no ambiente corporativo.

