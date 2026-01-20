Carreira

O detalhe que passa despercebido e pode definir sua próxima promoção

Profissionais avançam mais rápido na carreira e tendência começa a se espalhar pelo mundo corporativo

O uso estratégico da IA já virou um diferencial silencioso para crescer mais rápido na carreira. (Getty Images)

Amanda de Lima
Redatora

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15h32.

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio e passou a influenciar diretamente a trajetória profissional dentro das empresas. 

Um levantamento recente da Cisco — empresa global de tecnologia especializada em redes, infraestrutura digital e soluções de segurança — aponta que funcionários que utilizam IA de forma recorrente têm mais chances de serem promovidos e em menos tempo.

De acordo com o relatório, colaboradores indicados para promoções usavam ferramentas de IA cerca de 50% mais do que aqueles que não foram recomendados. 

Além disso, profissionais que incorporam a tecnologia de maneira consistente à rotina apresentaram uma probabilidade 40% maior de serem classificados como “essenciais para a retenção de talentos”. As informações foram retiradas do Business Insider.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar sua carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui 

Inteligência artificial como vantagem competitiva 

Mais do que uma tendência pontual, o avanço da IA nas políticas de promoção sinaliza uma mudança estrutural no mundo do trabalho. 

Em um cenário de pressão por eficiência, escala e inovação, saber usar a tecnologia passou a ser visto como uma habilidade estratégica tão relevante quanto liderança ou capacidade analítica.

Para profissionais, dominar IA não é mais um diferencial técnico, mas um fator que pode definir visibilidade, relevância e crescimento dentro das organizações. 

Para as empresas, a tecnologia se consolida como um novo termômetro de desempenho e impacto no ambiente corporativo.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema 

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.  O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui

