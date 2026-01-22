Evite essa palavra no começo do prompt — ela faz o ChatGPT ‘desligar seu cérebro’

Se você já sentiu que o ChatGPT respondeu de forma vaga, rasa ou com repetição de coisas óbvias, o problema pode não estar na IA, mas na forma como você começou o prompt.

Há uma palavra comum, presente em milhares de comandos diários, que faz o modelo a ligar o "modo automático": frases genéricas, sem contexto, com explicações batidas.

O que fazer no lugar? Dê contexto, objetivo e desafio

A solução não é complexa, mas sim estratégica. Comece seu prompt com uma situação concreta, um papel a ser assumido ou um desafio a ser resolvido.

Isso ajuda a IA a ativar seu lado mais útil — com raciocínio estruturado, sugestões práticas e insights personalizados.

Mas, afinal, qual é a palavra que você deve evitar ao iniciar? “Explique.” Esse é o gatilho que faz a IA retornar ao modo enciclopédia: um bloco de texto impessoal, raso, previsível.

Ao trocar esse verbo por frases como “Considere que...”, “Pense como...”, “Atue como se...”, você ativa um outro nível de raciocínio da IA: mais criativo, estratégico e direcionado.

Veja como aplicar isso:

“Estou criando um guia prático sobre como melhorar a produtividade no home office. Quais estratégias você indicaria, com base em dados, hábitos de alta performance e possíveis distrações? A resposta deve ser clara, segmentada e com foco em aplicação imediata.”

