O comando do ChatGPT que divide qualquer objetivo em microtarefas diárias claras

Um simples prompt transforma grandes metas em passos diários objetivos, fáceis de executar

Um CIO precisa estar pronto para transformar aplicação de IA em estratégia empresarial (Nitat Termmee/Getty Images)

Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 14h50.

Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 15h34.

Muita gente desiste de metas ambiciosas porque não sabe como transformá-las em prática. Projetos de longo prazo, como aprender uma nova habilidade, lançar um produto ou organizar as finanças, parecem inalcançáveis quando vistos de forma abstrata. 

O ChatGPT, no entanto, pode ser usado como uma espécie de “gerente de projeto pessoal”, desde que receba o comando certo.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos.

O prompt que vira um plano de ação

Com este comando, qualquer meta deixa de ser uma ideia vaga e se torna uma lista clara de tarefas distribuídas ao longo dos dias:

“Pegue o objetivo [descreva sua meta] e divida-o em microtarefas diárias claras,com prazos de execução e ordem lógica. Organize como um cronograma de 30 dias,mostrando o que deve ser feito em cada dia”

Exemplo de aplicação:

“Pegue o objetivo “escrever um e-book de 50 páginas sobre carreira” e divida-o em microtarefas diárias claras, com prazos e ordem lógica, em um cronograma de 30 dias.”

O resultado será um plano dividido em pequenos passos: definição de capítulos, pesquisa, escrita por blocos, revisão e formatação.

Vantagens de usar esse tipo de comando

  • Clareza: a IA evita que o objetivo fique abstrato. 
  • Ação imediata: cada dia já tem um passo definido, sem espaço para procrastinação.

  • Controle de progresso: você acompanha a evolução diária, reduzindo ansiedade. 
  • Adaptação: o cronograma pode ser ajustado para mais ou menos dias, conforme necessidade.

