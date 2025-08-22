O comando do ChatGPT que divide qualquer objetivo em microtarefas diárias claras

Um CIO precisa estar pronto para transformar aplicação de IA em estratégia empresarial (Nitat Termmee/Getty Images)
Redatora
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 14h50.
Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 15h34.
Muita gente desiste de metas ambiciosas porque não sabe como transformá-las em prática. Projetos de longo prazo, como aprender uma nova habilidade, lançar um produto ou organizar as finanças, parecem inalcançáveis quando vistos de forma abstrata.
O ChatGPT, no entanto, pode ser usado como uma espécie de “gerente de projeto pessoal”, desde que receba o comando certo.
Com este comando, qualquer meta deixa de ser uma ideia vaga e se torna uma lista clara de tarefas distribuídas ao longo dos dias:
“Pegue o objetivo [descreva sua meta] e divida-o em microtarefas diárias claras,com prazos de execução e ordem lógica. Organize como um cronograma de 30 dias,mostrando o que deve ser feito em cada dia”
Exemplo de aplicação:
“Pegue o objetivo “escrever um e-book de 50 páginas sobre carreira” e divida-o em microtarefas diárias claras, com prazos e ordem lógica, em um cronograma de 30 dias.”
O resultado será um plano dividido em pequenos passos: definição de capítulos, pesquisa, escrita por blocos, revisão e formatação.
