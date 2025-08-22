Esse prompt do ChatGPT cria campanhas de marketing mais ousadas que muitas agências

(cofotoisme/Getty Images)
Redatora
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 15h33.
Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 15h34.
Quando você pede ao ChatGPT algo como “crie uma campanha de marketing”, o resultado costuma ser previsível: slogans genéricos, ideias seguras demais e pouca ousadia. Isso acontece porque o modelo prioriza padrões estatisticamente comuns, evitando arriscar.
Mas, ao dar instruções específicas sobre tom, público e estilo, é possível desbloquear um nível de criatividade muito mais próximo de uma equipe de agência.
Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
A chave é pedir para a IA assumir o papel de uma agência criativa premiada e incluir restrições que forcem inovação. Aqui está a versão robusta:
“Atue como uma agência de publicidade premiada. Crie uma campanha de marketing para
Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição.,
com foco em [público-alvo] e objetivo de [meta].
A campanha deve incluir:
1) um conceito central ousado,
2) 3 slogans alternativos provocativos,
3) 2 ideias de ativações em redes sociais e
4) uma ação inesperada fora do digital.
Use referências culturais e tom disruptivo, evitando clichês”
Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
Exemplo aplicado:
“Atue como uma agência de publicidade premiada. Crie uma campanha para um aplicativo de finanças pessoais, focada em jovens de 20 a 30 anos, com o objetivo de aumentar downloads”
O resultado tende a incluir slogans provocativos, ativações criativas e ideias que normalmente só surgiriam em reuniões de ideias presenciais de agência.
Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul
A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.
As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.
INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS