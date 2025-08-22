Esse prompt do ChatGPT cria campanhas de marketing mais ousadas que muitas agências

Quando você pede ao ChatGPT algo como “crie uma campanha de marketing”, o resultado costuma ser previsível: slogans genéricos, ideias seguras demais e pouca ousadia. Isso acontece porque o modelo prioriza padrões estatisticamente comuns, evitando arriscar.

Mas, ao dar instruções específicas sobre tom, público e estilo, é possível desbloquear um nível de criatividade muito mais próximo de uma equipe de agência.

O prompt que leva a IA além do óbvio

A chave é pedir para a IA assumir o papel de uma agência criativa premiada e incluir restrições que forcem inovação. Aqui está a versão robusta:

“Atue como uma agência de publicidade premiada. Crie uma campanha de marketing para Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição. , com foco em [público-alvo] e objetivo de [meta]. A campanha deve incluir: 1) um conceito central ousado, 2) 3 slogans alternativos provocativos, 3) 2 ideias de ativações em redes sociais e 4) uma ação inesperada fora do digital. Use referências culturais e tom disruptivo, evitando clichês”

Exemplo aplicado:

“Atue como uma agência de publicidade premiada. Crie uma campanha para um aplicativo de finanças pessoais, focada em jovens de 20 a 30 anos, com o objetivo de aumentar downloads”

O resultado tende a incluir slogans provocativos, ativações criativas e ideias que normalmente só surgiriam em reuniões de ideias presenciais de agência.

