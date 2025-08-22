Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Esse prompt do ChatGPT cria campanhas de marketing mais ousadas que muitas agências

Um comando bem estruturado pode transformar a IA em uma equipe criativa pronta para propor ideias de impacto

(cofotoisme/Getty Images)

(cofotoisme/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 15h33.

Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 15h34.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Quando você pede ao ChatGPT algo como “crie uma campanha de marketing”, o resultado costuma ser previsível: slogans genéricos, ideias seguras demais e pouca ousadia. Isso acontece porque o modelo prioriza padrões estatisticamente comuns, evitando arriscar. 

Mas, ao dar instruções específicas sobre tom, público e estilo, é possível desbloquear um nível de criatividade muito mais próximo de uma equipe de agência.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

O prompt que leva a IA além do óbvio

A chave é pedir para a IA assumir o papel de uma agência criativa premiada e incluir restrições que forcem inovação. Aqui está a versão robusta:

“Atue como uma agência de publicidade premiada. Crie uma campanha de marketing para

Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição.

com foco em [público-alvo] e objetivo de [meta]. 

A campanha deve incluir: 

1) um conceito central ousado, 

2) 3 slogans alternativos provocativos, 

3) 2 ideias de ativações em redes sociais e 

4) uma ação inesperada fora do digital. 

Use referências culturais e tom disruptivo, evitando clichês”

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Exemplo aplicado:

“Atue como uma agência de publicidade premiada. Crie uma campanha para um aplicativo de finanças pessoais, focada em jovens de 20 a 30 anos, com o objetivo de aumentar downloads”

O resultado tende a incluir slogans provocativos, ativações criativas e ideias que normalmente só surgiriam em reuniões de ideias presenciais de agência.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

O comando do ChatGPT que divide qualquer objetivo em microtarefas diárias claras

Esse truque está viralizando entre as marcas que querem converter mais

É o fim dos grandes influenciadores? As marcas estão apostando nessas pessoas agora

CEO da Amazon diz qual é a habilidade nº 1 para ter sucesso na era da IA — e não é tecnologia

Mais na Exame

Mercados

Trump anuncia que EUA terão 10% de participação na Intel

Esporte

Roger Federer agora é bilionário; saiba qual é a fortuna do ex-tenista

Pop

Quando será o último capítulo de 'Vale Tudo'? Novela chega ao fim nos próximos meses

Mundo

Lei Magnitsky foi aplicada a Maduro? Veja sanções impostas por Trump ao presidente da Venezuela