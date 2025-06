O chefe de produto da Uber já usa inteligência artificial no seu trabalho; veja como

O uso da inteligência artificial está deixando de ser um diferencial para se tornar uma habilidade essencial no setor de tecnologia.

Na Uber, essa transição já é realidade: líderes da empresa, como o chefe de produtos Sachin Kansal, vêm incorporando ferramentas como ChatGPT e Gemini à rotina para tomar decisões mais rápidas, organizar dados complexos e impulsionar a inovação interna. As informações foram retiradas do Business Insider.

IA deixa de ser tendência e vira rotina na Uber

Dentro de uma rotina intensa como a da Uber, em que decisões sobre novas funcionalidades e estratégias globais são tomadas com frequência, o uso da inteligência artificial deixou de ser uma inovação experimental para se tornar uma prática indispensável.

Foi o que revelou Sachin Kansal, chefe de produtos da companhia, ao detalhar como ferramentas — ChatGPT e Gemini, por exemplo —fazem parte de sua rotina profissional.

Com passagens por startups de segurança cibernética e empresas de táxi antes de ingressar na Uber há oito anos, Kansal chegou ao cargo de Chief Product Officer (CPO) em 2024.

De lá para cá, a IA passou a ser peça-chave na organização de suas tarefas, principalmente na análise de relatórios complexos.

“Alguns desses relatórios têm de 50 a 100 páginas. Nunca terei tempo para lê-los”, disse ele ao justificar a adoção dos modelos de linguagem para resumos automatizados.

IA como diferencial competitivo no mercado

Além das ferramentas já integradas ao seu fluxo de trabalho, Kansal também sinalizou interesse em ampliar o portfólio de soluções de IA.

Ele pretende incorporar o NotebookLM, do Google Labs, conhecido por facilitar a leitura e a interação com documentos, incluindo recursos como a geração de podcasts em formato de diálogo entre IAs.

"Conheço muitas pessoas que começaram a usá-lo, e essa é a próxima coisa que vou usar" afirmou o executivo

