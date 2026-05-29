Ele identificou por que 76% das empresas que recebem consultoria fecham – e o erro não é o consultor

A maioria das empresas não fracassa por causa de orientações ruins, mas sim porque seus líderes não conseguem executar de forma consistente os bons conselhos que já possuem. É o que afirma Gene Marks, consultor de negócios e presidente do The Marks Group.

Por trás do diagnóstico, há uma analogia curiosa. No famoso programa "Ramsay's Kitchen Nightmares", o renomado chef Gordon Ramsay tentou salvar 105 restaurantes da falência, mas cerca de 76% deles acabaram fechando após sua consultoria. O motivo? Os proprietários voltavam aos velhos hábitos assim que as câmeras se desligavam.

Marks aponta que muitos empresários buscam apenas validação ou estão distraídos com a rotina, falhando na hora de implementar mudanças estratégicas fundamentais.

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O "Efeito Gordon Ramsay" nos negócios

De acordo com o especialista, o comportamento dos empresários diante de recomendações estratégicas divide-se em três grupos distintos:

Os Executores: Abraçam o processo, tiram dúvidas e tratam as recomendações como um roteiro metódico de mudança. São os que obtêm os melhores resultados.

Os Parciais: Implementam apenas algumas ideias. Estão focados nas urgências do dia a dia e fazem apenas melhorias incrementais, sem mudar a estrutura do negócio.

Os Inativos: Cortam a comunicação após o plano inicial. Deixam o ímpeto sumir e retornam aos mesmos vícios e sistemas falhos que geraram a crise.

O papel da liderança e a execução financeira

A realidade apontada por Marks reforça que ideias e direções não geram transformação sozinhas. A verdadeira virada de chave depende de uma liderança disposta a assumir o controle e liderar a execução de forma analítica e estratégica.

Para que as recomendações saiam do papel e gerem lucro real, o líder precisa dominar a estrutura da empresa e gerenciar os recursos com precisão. Nenhum consultor externo ou coach consegue salvar um negócio se a alta gestão não estiver comprometida em monitorar os indicadores e corrigir os rumos financeiros.

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