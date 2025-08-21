Muitos usuários se frustram ao perceber que o ChatGPT repete respostas genéricas. Isso acontece porque, ao interpretar um pedido comum (“me explique sobre…” ou “faça um resumo de…”), o modelo tende a recorrer às respostas estatisticamente mais prováveis. Em outras palavras: ele escolhe o caminho mais seguro.

Para contornar isso, a chave está em usar frases que direcionem a IA a quebrar padrões e gerar insights mais criativos.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

As frases que destravam a originalidade

“Me dê uma resposta que ninguém esperaria”

Essa frase força o ChatGPT a fugir do óbvio e explorar perspectivas menos comuns. Funciona bem para brainstorming criativo, geração de títulos e até ideias de negócios. “Mostre um ponto de vista que contraria a maioria”

prompts convencionais. Essa técnica é útil para debates, análises críticas e comparações de cenários. Aqui, a IA é induzida a considerar ângulos opostos ou divergentes, muitas vezes ignorados emconvencionais. Essa técnica é útil para debates, análises críticas e comparações de cenários. “Reescreva sua resposta como se fosse uma hipótese inédita”

Esse comando estimula a IA a elaborar suposições novas, em vez de repetir fatos estabelecidos. É especialmente valioso em pesquisas de mercado, simulações e exercícios de inovação.

Exemplos práticos

Se você pedir: “Dê ideias de posts para LinkedIn sobre liderança”, terá sugestões genéricas como “Compartilhe uma lição de carreira” ou “Conte uma experiência pessoal”.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Mas se usar: “Me dê uma resposta que ninguém esperaria sobre liderança”, pode receber algo como “Explique como ser um líder aprendendo com personagens de videogame”.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS