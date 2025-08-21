O erro comum que exclui parte do seu público sem você saber

O marketing digital não pode se limitar a estética ou formatos chamativos. Quando campanhas ignoram acessibilidade, marcas perdem a chance de falar com milhões de pessoas que consomem conteúdo online e deixam de transmitir uma imagem de responsabilidade e empatia.

Detalhes como legendas automáticas em vídeos, descrições de imagens (alt text) e contraste adequado de cores, legenda oculta (closed captions), áudios descritivos e formatações adaptadas ao leitor de tela são exemplos simples que fazem toda a diferença para quem tem dificuldades de consumir os conteúdos online.

Algumas plataformas como Instagram, TikTok e YouTube já oferecem recursos de acessibilidade que ajudam a tornar as campanhas mais inclusivas.

Como integrar acessibilidade à sua estratégia digital

O primeiro passo é mapear os pontos de contato com o público e identificar onde a acessibilidade pode ser aplicada:

Vídeos: inclua legendas revisadas, narração e linguagem clara

Imagens: use descrições alternativas ( alt text) que contextualizam o conteúdo

Design: aposte em tipografias legíveis, contraste de cores e navegação simples

Em seguida, é importante testar as campanhas com diferentes públicos e analisar métricas que mostram o impacto da acessibilidade. Muitas vezes, melhorias feitas para atender necessidades específicas tornam o conteúdo mais fácil e agradável para todos.

