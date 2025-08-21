Carreira

O erro comum que exclui parte do seu público sem você saber

Adaptar conteúdos para diferentes públicos vai além da inclusão, é uma forma inteligente de ampliar resultados

Luana Araujo
Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14h20.

O marketing digital não pode se limitar a estética ou formatos chamativos. Quando campanhas ignoram acessibilidade, marcas perdem a chance de falar com milhões de pessoas que consomem conteúdo online e deixam de transmitir uma imagem de responsabilidade e empatia.

Detalhes como legendas automáticas em vídeos, descrições de imagens (alt text) e contraste adequado de cores, legenda oculta (closed captions), áudios descritivos e formatações adaptadas ao leitor de tela são exemplos simples que fazem toda a diferença para quem tem dificuldades de consumir os conteúdos online. 

Algumas plataformas como Instagram, TikTok e YouTube já oferecem recursos de acessibilidade que ajudam a tornar as campanhas mais inclusivas. 

Como integrar acessibilidade à sua estratégia digital

O primeiro passo é mapear os pontos de contato com o público e identificar onde a acessibilidade pode ser aplicada:

  • Vídeos: inclua legendas revisadas, narração e linguagem clara
  • Imagens: use descrições alternativas (alt text) que contextualizam o conteúdo
  • Design: aposte em tipografias legíveis, contraste de cores e navegação simples

Em seguida, é importante testar as campanhas com diferentes públicos e analisar métricas que mostram o impacto da acessibilidade. Muitas vezes, melhorias feitas para atender necessidades específicas tornam o conteúdo mais fácil e agradável para todos.

