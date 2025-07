Nunca use a expressão “me explique sobre...” no ChatGPT — substitua por isso

“Me explique sobre [tema ou assunto]”. Essa fórmula de prompt parece eficiente mas, na verdade, é uma das maneiras mais fracas de usar o ChatGPT. O motivo é simples: ela é vaga demais.

O que usar no lugar?

Substitua “me explique sobre…” por instruções mais específicas, que tragam contexto e intenção.

“Explique o tema [insira aqui o assunto] como se estivesse me preparando para ensinar isso a outra pessoa.

Use uma linguagem clara, evite jargões desnecessários e organize a explicação em partes lógicas: o que é, por que é importante, como funciona e exemplos práticos.

Se houver termos técnicos, defina brevemente. Se possível, destaque erros comuns ou confusões frequentes sobre o tema.”

Dica extra: combine com “não faça isso”

Se quiser mais controle, adicione limitações ao prompt. Exemplo:

“Explique como funciona o ChatGPT para um público de executivos, sem usar termos técnicos e sem analogias infantis.”

Isso força o modelo a entregar clareza com seriedade, sem escorregar no tom.

