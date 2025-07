Mulher de 37 anos fatura US$ 250 mil limpando sujeira de cachorro: 'É um crescimento tremendo'

Transformar um trabalho paralelo em um empreendimento milionário exige mais do que apenas sorte – demanda visão de mercado, planejamento financeiro e uma execução estratégica. Erica Krupin combinou todos esses fatores e criou um negócio que faturou US$ 250 mil, segundo dados divulgados pelo CNBC Make It.

Sua empresa, chamada Kroopin’s Poopin Scoopin, tem uma missão simples: limpar sujeira de cachorro. “Nós notificamos o cliente quando estamos a caminho. Levamos equipamento de coleta recém higienizado, vestidos com uniformes profissionais e limpamos o quintal como se fosse o nosso”, explica Erica no site oficial do negócio.

Mesmo sem um diploma universitário e após passar anos em diversos empregos (de bartender a técnica de farmácia), Erica percebeu uma lacuna no mercado enquanto observava seu próprio cachorro no quintal. Em vez de ignorar a oportunidade, investiu apenas US$ 1.000 em suprimentos básicos e lançou sua empresa em 2018.

Uma ideia aparentemente simples se tornou altamente lucrativa. Mas qual o segredo? Para especialistas, a resposta está na boa gestão financeira.

Qual o segredo para o sucesso?

A gestão financeira foi essencial para o crescimento do negócio de Erica.

Em vez de abandonar imediatamente seu emprego estável na área da saúde, Krupin optou por estruturar sua empresa enquanto ainda mantinha uma renda fixa. Só fez a transição completa quando sua receita superou o salário que recebia no hospital. Essa decisão minimizou riscos e garantiu a sustentabilidade da operação.

A expansão da empresa também foi marcada por decisões financeiras inteligentes.

Krupin evitou grandes gastos iniciais e só fez investimentos conforme a demanda crescia. Em 2020, ao perceber que precisava otimizar processos, contratou um software de gestão e passou a delegar funções. Isso foi extremamente valioso, porque permitiu que a empresa operasse de forma mais eficiente e escalável.

Além do negócio principal, Krupin diversificou suas fontes de renda. Seu podcast sobre empreendedorismo e seu canal no YouTube não apenas consolidaram sua autoridade no setor, mas também geraram US$ 22 mil adicionais em 2024 por meio de publicidade e mentorias. Esse movimento reforça a importância de criar múltiplas fontes de receita para garantir estabilidade financeira e crescimento contínuo.

“O crescimento pessoal e profissional que experimentei desde que comecei este negócio é simplesmente tremendo”, compartilha. “Isso me motivou, conheci muitas pessoas realmente maravilhosas e seus animais de estimação, e ajudei a manter suas casas e nossos bairros limpos e seguros.”

Controlar o orçamento é a habilidade número 1 no mercado

A história de Erica Krupin destaca um ponto fundamental: oportunidades de negócios rentáveis nem sempre exigem ideias grandiosas, mas sim execução estratégica, boa gestão financeira e visão de longo prazo. E isso também se aplica às empresas.

Sem um olhar atencioso para o orçamento e decisões financeiras bem tomadas, nenhum negócio prospera. E aqueles profissionais que atuarem como verdadeiros guardiões do dinheiro, vão se destacar – independente do setor de atuação.

