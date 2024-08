Nestlé abre inscrições para Programa de Trainee 2025; veja como participar do processo seletivo

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee da Nestlé, empresa de alimentos multinacional, com oportunidades de trabalho em São Paulo e em Minas Gerais.

Este ano, o mote do programa é “Atitude que muda o mundo”, e quem participar do processo seletivo e avançar a primeira fase, participará de um “desafio online”, focado no comportamento e no protagonismo das pessoas.

A empresa disponibilizará oportunidades para as mais variadas áreas, entre Marketing, Tecnologia, Finanças, Engenharia, Qualidade, Compras, Vendas, entre outras. Ao final das inscrições, a jornada de seleção contará com uma trilha de testes online, seguida de painéis com o time de Gestão de Pessoas, liderança e entrevistas finais.

Quais são os requisitos?

Para participar do processo seletivo de trainee da Nestlé é necessário:

Pessoas com formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2024 (qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC - bacharelado, licenciatura ou tecnólogo);

Ter disponibilidade para viagens e mudanças de cidade e/ou estado.

“Ampliamos o requisito de formação não apenas como um movimento que acompanha o mercado, mas porque buscamos talentos das mais diversas áreas e com as mais variadas experiências. As oportunidades estão disponíveis para todas as pessoas, de qualquer idade, que querem trilhar uma carreira na Nestlé”, afirma Izabel Azevedo, diretora de Talento e Cultura da Nestlé Brasil.

Quais são os benefícios?

Os benefícios oferecidos envolvem, além da remuneração compatível com o mercado:

Assistência médica, odontológica e de medicamentos,

Previdência privada,

Seguro de vida,

Participação nos lucros e resultados,

Desconto em produtos,

Licenças parentais,

Vale refeição e estacionamento a depender da localidade de atuação,

Acesso ao Programa de Bem-Estar, uma rede online de nutricionistas, psicológicos, atividade físicas entre outros.

Capacitação durante o processo seletivo

Promover iniciativas de impacto positivo na sociedade é um dos compromissos da Nestlé. Com isso, com apoio de especialistas, a empresa desenvolveu uma plataforma de aprendizagem online que garante emissão de certificados. A plataforma é aberta ao público em geral, de forma gratuita. As pessoas interessadas podem acessar a ferramenta por meio do link Plataforma de Capacitação Externa Nestlé.

Como participar do processo seletivo?

As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de setembro no site da Nestlé.