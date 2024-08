Ambev abre programa de trainee com salário de até R$ 8,5 mil; há também vagas para estágio

CEO à distância: novo CEO da Starbucks irá trabalhar a 1.600 Km de distância e não pretende se mudar

Brian Niccol, novo CEO da rede global de cafeterias terá um jatinho para chegar na sede da empresa em Seattle e logo mais terá um escritório perto de casa. No Brasil, ainda não é tão comum CEOs longe do escritório, mas as coisas estão mudando desde a pandemia