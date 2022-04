Minerva Foods lança programa de recrutamento inédito para área de tech

A Minerva Foods, empresa brasileira do setor alimentício e uma das maiores exportadoras de carne bovina do mundo, anuncia a abertura da primeira edição do "Minerva Tech", programa profissionalizante e de desenvolvimento focado em profissionais da área de tecnologia.

Veja também:

Últimos dias! EXAME Negócios em Expansão: inscrições vão até 30/4 e são gratuitas!

Estes são os três talentos mais comuns do Brasil

Irlanda: escola oferece bolsas de estudo e oportunidade de trabalho

Para essa primeira edição do programa, a Minerva busca dez estudantes universitários e recém-formados das áreas de desenvolvimento, engenharia de dados, infraestrutura, segurança da informação e projetos de TI.

Embora o projeto tenha um enfoque de melhorar e fortalecer a área e os profissionais de tecnologia do país como um todo, a Minerva entende que tal iniciativa pode ser interessante para suas próprias demandas de tecnologia e inovação.

Logo, os profissionais que se cadastrarem no Minerva Tech terão, além de toda mentoria na área, com direito a uma trilha de desenvolvimento, que contempla a realização de job rotation, workshops técnicos e comportamentais, uma vaga de emprego CLT na companhia.

"A busca por novos profissionais faz parte do nosso olhar ao futuro, a fim de desenvolver ideias ainda mais disruptivas. Com o Minerva Tech, buscamos recrutar novos talentos que desejam alçar novos voos, com a oportunidade de agregar valor e construir carreira na empresa líder em exportação de carne bovina na América do Sul”, destaca Leandro Cury, Gerente Executivo de Tecnologia e CSC, da Minerva Foods.

Do total de dez vagas, três são para trabalho 100% remoto, e as outras sete são para trabalhar na sede da companhia em Barretos, interior de São Paulo. As etapas do processo seletivo serão realizadas de maneira remota e os contratados para o modelo home-office receberão o equipamento necessário em casa, além de todo o suporte e capacitação online.

A duração do período de mentoria e profissionalização dura exatamente um ano e, após esse período, o profissional, que terá passado por basicamente todas os times de tecnologia da empresa, poderá escolher a frente na qual irá atuar.

A Minerva não informa a faixa salarial ou o rol de benefícios oferecidos, mas explica que o regime de contratação é CLT.

Como se inscrever

Aqueles que estudam tecnologia e viram no programa da Minerva uma ótima oportunidade para alavancar sua carreira, podem se inscrever através da página oficial do programa na plataforma Across Jobs.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.