Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Mentalidade de ex-veterano da marina pode ensinar CEOs a liderarem melhor

Mike Hayes, ex-comandante de elite, mostra como liderar com propósito e transformar crises em oportunidade

Marinha dos EUA (Mark Wilson/Getty Images)

Marinha dos EUA (Mark Wilson/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15h03.

O ex-comandante da Equipe Dois dos SEALs da Marinha dos EUA, Mike Hayes, passou duas décadas em operações especiais, liderou uma força-tarefa de 2.000 militares no Afeganistão e assessorou os presidentes George W. Bush e Barack Obama. 

Agora, como executivo e autor, ele compartilha em seu livro “Mission Driven: The Path to a Life of Purpose” lições práticas de liderança, resiliência e propósito que podem ser aplicadas em qualquer área profissional. 

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37

Confira três ações que ele mantém em mente e que podem servir para líderes a se manterem calmos sob pressão. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

1. Treinar a mente para prosperar sob estresse

Para Hayes, o sucesso vem da capacidade de se sentir confortável em cenários desconfortáveis. Nos SEALs, soldados não entram em combate dominados pelo medo, mas em “modo de execução” após anos de treinamento. 

Ele alerta que gastar energia com hipóteses negativas drena o foco e a produtividade. O segredo é canalizar atenção para os problemas reais e as oportunidades concretas que estão diante de nós.

2. Transformar trabalho em missão compartilhada

Em vez de simplesmente dar ordens, Hayes defende que líderes eficazes unem suas equipes em torno de uma visão comum. Para ele, liderança verdadeira é sobre definir o “quem”, o caráter e a razão de ser de um grupo, e não apenas o “o quê”, como tarefas e cargos. 

Quando todos se alinham a esse propósito, o trabalho deixa de ser obrigação e se torna paixão, missão e realização.

3. Servir aos outros como caminho para propósito pessoal

O legado de Hayes está na capacidade de liberar o potencial das pessoas ao seu redor. Para ele, ajudar os outros é a forma mais eficaz de encontrar propósito próprio

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37

Ao investir tempo em inspirar e apoiar colegas, líderes criam redes genuínas e encontram forças até nos momentos de maior incerteza. 

"Destravar a habilidade das pessoas de serem incríveis é destravar o potencial de uma nação" Mike Hayes, ex-comandante da Equipe Dois dos SEALs da Marinha dos EUA

Quer desenvolver esse nível de foco estratégico na sua liderança?

Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em apenas 4 aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você aprende com os melhores como transformar sua rotina em uma ferramenta real de performance e impacto.

  • Formação prática em liderança estratégica
  • Aulas online, com certificado de participação
  • Duração: 3 horas, em 4 módulos objetivos
  • Investimento: R$ 37

Clique aqui e garanta sua vaga para liderar com mais clareza, propósito e disciplina

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Liderança

Mais de Carreira

Duas frases pouco conhecidas que fazem o ChatGPT criar checklists perfeitos

Essa estrutura de prompt obriga a IA a mostrar de onde tirou cada dado

Com poucos cliques, Google traz testes para IA fazer reservas em restaurantes para usuários

Essa habilidade de IA pode garantir empregos por muito anos, segundo executivo

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: 85% dos agendamentos médicos no Brasil são feitos por smartphones e tablets

Inteligência Artificial

Empresa investe bilhões em dados e quer posicionar Arábia Saudita como centro de IA no Oriente Médio

Economia

Carne e arroz estão mais baratos, mas até quando vai a queda do preço dos alimentos?

Future of Money

Bilionário Tim Draper defende bitcoin e diz que ouro é 'ativo pré-histórico'