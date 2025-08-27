Mentalidade de ex-veterano da marina pode ensinar CEOs a liderarem melhor

O ex-comandante da Equipe Dois dos SEALs da Marinha dos EUA, Mike Hayes, passou duas décadas em operações especiais, liderou uma força-tarefa de 2.000 militares no Afeganistão e assessorou os presidentes George W. Bush e Barack Obama.

Agora, como executivo e autor, ele compartilha em seu livro “Mission Driven: The Path to a Life of Purpose” lições práticas de liderança, resiliência e propósito que podem ser aplicadas em qualquer área profissional.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37

Confira três ações que ele mantém em mente e que podem servir para líderes a se manterem calmos sob pressão. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

1. Treinar a mente para prosperar sob estresse

Para Hayes, o sucesso vem da capacidade de se sentir confortável em cenários desconfortáveis. Nos SEALs, soldados não entram em combate dominados pelo medo, mas em “modo de execução” após anos de treinamento.

Ele alerta que gastar energia com hipóteses negativas drena o foco e a produtividade. O segredo é canalizar atenção para os problemas reais e as oportunidades concretas que estão diante de nós.

2. Transformar trabalho em missão compartilhada

Em vez de simplesmente dar ordens, Hayes defende que líderes eficazes unem suas equipes em torno de uma visão comum. Para ele, liderança verdadeira é sobre definir o “quem”, o caráter e a razão de ser de um grupo, e não apenas o “o quê”, como tarefas e cargos.

Quando todos se alinham a esse propósito, o trabalho deixa de ser obrigação e se torna paixão, missão e realização.

3. Servir aos outros como caminho para propósito pessoal

O legado de Hayes está na capacidade de liberar o potencial das pessoas ao seu redor. Para ele, ajudar os outros é a forma mais eficaz de encontrar propósito próprio.

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37

Ao investir tempo em inspirar e apoiar colegas, líderes criam redes genuínas e encontram forças até nos momentos de maior incerteza.

"Destravar a habilidade das pessoas de serem incríveis é destravar o potencial de uma nação" Mike Hayes, ex-comandante da Equipe Dois dos SEALs da Marinha dos EUA

Quer desenvolver esse nível de foco estratégico na sua liderança?

Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em apenas 4 aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você aprende com os melhores como transformar sua rotina em uma ferramenta real de performance e impacto.

Formação prática em liderança estratégica

Aulas online, com certificado de participação

Duração: 3 horas, em 4 módulos objetivos

Investimento: R$ 37

Clique aqui e garanta sua vaga para liderar com mais clareza, propósito e disciplina