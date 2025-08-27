Carreira

Até mesmo empreendedores experientes cometem esses cinco erros durante suas lideranças

Mesmo líderes inteligentes repetem armadilhas que custam tempo, dinheiro e podem travar o crescimento dos negócios

erros (Thinkstock)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15h45.

A experiência não é garantia de evitar fracassos. Roy Dekel, empreendedor e investidor que já fundou e vendeu empresas com receitas entre US$ 1 milhão e US$ 20 milhões, aponta que até fundadores experientes insistem em cair nas mesmas armadilhas que comprometem o futuro de suas companhias. 

Levando isso em consideração, ele lista os cinco erros mais comuns que continuam aparecendo tanto em startups quanto em negócios já estabelecidos no mercado, independentemente do tamanho da equipe ou do capital levantado. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

1. Complicar o que deveria ser simples

Empreendedores inteligentes gostam de estratégias sofisticadas, mas muitas vezes acabam criando sistemas tão complexos que se tornam impraticáveis para clientes e equipes. 

Para Dekel, simplicidade é sinônimo de escalabilidade e usabilidade, e não de preguiça.

2. Construir demais antes de validar

O entusiasmo em criar produtos e ferramentas robustas leva muitos fundadores a investir tempo e recursos sem testar o valor central com usuários reais. 

O resultado são lançamentos silenciosos e produtos que falham não por falta de tecnologia, mas por ausência de feedback.

3. Ignorar o feedback que dói

Críticas de clientes podem ser duras, mas são fundamentais para ajustes estratégicos. Dekel lembra que deixar reclamações de lado apenas multiplica problemas e abre espaço para a concorrência. O feedback mais desconfortável costuma ser o mais valioso.

4. Avaliar mal a taxa de consumo de caixa

Muitos fundadores subestimam o ritmo com que queimam recursos, especialmente após captar investimentos ou realizar saídas lucrativas.

O excesso de confiança leva a gastos inflados com contratações, campanhas e fornecedores desnecessários. Para Dekel, disciplina financeira é questão de sobrevivência.

5. Acreditar que contratar mais resolve tudo

Quando processos falham, a resposta instintiva de muitos líderes é aumentar a equipe. Mas, segundo Dekel, adicionar pessoas a um sistema quebrado apenas gera mais caos. O que resolve é clareza de papéis, autonomia e foco em talento de qualidade, não em volume.

