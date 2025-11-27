Carreira

Melhore o seu perfil: comandos para brilhar no LinkedIn e no currículo

O ChatGPT pode ajudar você a valorizar sua trajetória, destacar resultados e criar uma presença digital mais estratégica

Profissionalize seu perfil com prompts certeiros (Rawpixel Ltd/Thinkstock)

Denise Gabrielle
Redatora

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13h04.

Última atualização em 27 de novembro de 2025 às 13h07.

Ter um bom posicionamento profissional, como no LinkedIn, portfólio e até apresentações pessoais pode abrir portas importantes na carreira. A forma como você descreve suas experiências, resultados e competências influencia diretamente a percepção de recrutadores, parceiros e clientes.

A inteligência artificial pode ser um aliado poderoso nesse processo, com as orientações certas, fica mais fácil enxergar seus pontos fortes, organizar sua trajetória e comunicar seu valor de forma clara, estratégica e convincente.

A seguir, alguns comandos para ajudar você a transformar perfis básicos em narrativas profissionais mais completas:

1. Prompt para reescrever bio com mais estratégia

“Reescreva minha bio para o LinkedIn com foco em clareza, profissionalismo e destaque de resultados. Meu público-alvo é [descreva o público], e aqui estão minhas experiências e competências: [insira o conteúdo].”

Esse comando ajuda a transformar textos soltos em uma apresentação forte e coerente, adequada ao público que você deseja atingir.

2. Prompt para otimizar descrições de experiência

“Reescreva esta experiência profissional destacando resultados mensuráveis, impacto real, aprendizados-chave e diferenciais que possam me destacar no mercado: [cole a descrição atual].”

Com esse comando, suas experiências deixam de ser um simples compilado de obrigações e passam a contar uma história convincente — mostrando evolução, maturidade profissional e o valor que você realmente entregou.

3. Prompt para destacar diferenciais no portfólio

“Organize estes projetos em uma estrutura clara e convincente para um portfólio profissional, destacando objetivo, desafio, solução e resultados de cada um: [insira os projetos].”

Esse comando ajuda a transformar trabalhos isolados em uma narrativa coesa, reforçando seu estilo, sua evolução e sua capacidade de gerar impacto.

4. Prompt para ajustar o tom da sua comunicação profissional

“Reescreva este texto adotando um tom mais estratégico, seguro e alinhado ao posicionamento que desejo transmitir: [insira o texto].”

A linguagem certa pode mudar completamente a forma como seu trabalho é percebido — e a IA pode ajudar a calibrar esse tom com precisão.

Ao combinar esses prompts, você não só melhora a qualidade das suas descrições, como também aprende a construir uma narrativa profissional sólida, coerente e alinhada aos seus objetivos de carreira.

