Melhore o seu perfil: comandos para brilhar no LinkedIn e no currículo

Profissionalize seu perfil com prompts certeiros (Rawpixel Ltd/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13h04.
Última atualização em 27 de novembro de 2025 às 13h07.
Ter um bom posicionamento profissional, como no LinkedIn, portfólio e até apresentações pessoais pode abrir portas importantes na carreira. A forma como você descreve suas experiências, resultados e competências influencia diretamente a percepção de recrutadores, parceiros e clientes.
A inteligência artificial pode ser um aliado poderoso nesse processo, com as orientações certas, fica mais fácil enxergar seus pontos fortes, organizar sua trajetória e comunicar seu valor de forma clara, estratégica e convincente.
A seguir, alguns comandos para ajudar você a transformar perfis básicos em narrativas profissionais mais completas:
“Reescreva minha bio para o LinkedIn com foco em clareza, profissionalismo e destaque de resultados. Meu público-alvo é [descreva o público], e aqui estão minhas experiências e competências: [insira o conteúdo].”
Esse comando ajuda a transformar textos soltos em uma apresentação forte e coerente, adequada ao público que você deseja atingir.
“Reescreva esta experiência profissional destacando resultados mensuráveis, impacto real, aprendizados-chave e diferenciais que possam me destacar no mercado: [cole a descrição atual].”
Com esse comando, suas experiências deixam de ser um simples compilado de obrigações e passam a contar uma história convincente — mostrando evolução, maturidade profissional e o valor que você realmente entregou.
“Organize estes projetos em uma estrutura clara e convincente para um portfólio profissional, destacando objetivo, desafio, solução e resultados de cada um: [insira os projetos].”
Esse comando ajuda a transformar trabalhos isolados em uma narrativa coesa, reforçando seu estilo, sua evolução e sua capacidade de gerar impacto.
“Reescreva este texto adotando um tom mais estratégico, seguro e alinhado ao posicionamento que desejo transmitir: [insira o texto].”
A linguagem certa pode mudar completamente a forma como seu trabalho é percebido — e a IA pode ajudar a calibrar esse tom com precisão.
Ao combinar esses prompts, você não só melhora a qualidade das suas descrições, como também aprende a construir uma narrativa profissional sólida, coerente e alinhada aos seus objetivos de carreira.
