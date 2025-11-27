‘Tudo é por conta da inquietação’: história da brasileira que redesenhou a sustentabilidade no Norte

Há histórias que nascem de oportunidades, outras, de insistência, mas a de Rafaela Melo da Silveira, 21 anos, estudante de Engenharia Civil do Instituto Federal do Amapá (IFAP), nasceu de uma inquietação.

“Eu sabia que poderia fazer mais do que apenas estudar”, contou. Incentivada por professores, amigos e familiares que enxergaram nela um potencial incomum, Rafaela decidiu transformar ideias em ação e, ao fazer isso, redesenhou seu lugar dentro da universidade.

Hoje, ela é fundadora e C-level de duas startups, Mulheres de Fibra e Apeîara Mapas, criadas com foco em produtos sustentáveis e acessíveis. De telhas ecológicas feitas com fibra de coco a mapas táteis para inclusão de pessoas com baixa visão, Rafaela consolidou uma trajetória que combina tecnologia, impacto social e inovação sustentável no Norte do país.

O reconhecimento veio cedo e ela acumulou conquistas em competições nacionais e internacionais, como o 1º lugar no Power4Girls (2022), a final na FEBRACE (2023) e a vitória no Desafio Liga Jovem (2024), que lhe garantiu mentoria e intercâmbio internacional.

A força das ideias que viram equipe

Quando questionada sobre o que mais a orgulha em sua jornada, Rafaela não cita apenas os projetos, mas as pessoas.

“O que mais me motivou a participar de iniciativas foi o incentivo que recebi de outras pessoas ao meu redor”, diz.

O apoio foi motor e a inquietação, combustível. Mas foram as conquistas coletivas que marcaram sua trajetória. “As premiações que venci em equipe são as que mais me orgulham”, afirma.

Nas startups que lidera, esse espírito colaborativo aparece com clareza. A Mulheres de Fibra desenvolve soluções sustentáveis com protagonismo feminino em todas as etapas. Já a Apeîara Mapas aposta em tecnologia e inclusão para criar produtos que ampliam autonomia e acessibilidade em ambientes públicos e privados.

Ambas nasceram dentro do ambiente acadêmico, mas ultrapassaram seus limites.

Do laboratório ao país: como encontrar sua própria lacuna

A pergunta que mais ouve de outros jovens universitários é sempre a mesma: como começar?

Rafaela devolve com uma resposta pragmática e direta: encontre uma lacuna. “A primeira coisa é observar em qual problema você pode contribuir”, diz. Para ela, impacto não nasce do tamanho do projeto, mas da clareza sobre o que se sabe fazer e onde se pode ajudar.

“Entender suas capacidades e aplicá-las em uma causa que gosta é essencial para progredir explorando seu diferencial”, afirma.

A estratégia funcionou, e abriu portas. Ao identificar desafios concretos, como descarte inadequado de resíduos e falta de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, Rafaela desenvolveu produtos, estruturou times e atraiu mentores.

Prêmio Protagonismo Universitário Na Prática: o ponto de virada

Entre as diversas experiências, uma ocupa lugar especial na trajetória: o Prêmio do Na Prática, iniciativa voltada a universitários que lideram projetos de impacto. Para Rafaela, participar foi um divisor de águas.

"Pude entender minha capacidade como universitária e profissional" Rafaela Melo da Silveira

O reconhecimento reforçou sua autoconfiança, e acendeu novas ambições. O curso de Execução de Alta Performance, oferecido aos vencedores, ajudou a transformar suas competências em resultados mais consistentes. “Foi um gás para eu fazer ainda mais”, diz.

Rafaela Melo da Silveira | Engenharia Civil – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP)

O impacto extrapolou o prêmio. Ela voltou para casa com novas ferramentas de liderança, gestão e execução, além de uma rede de contatos que conecta jovens de todo o país.

Quando inovação vem da margem do mapa

Rafaela construiu sua carreira longe dos grandes polos de tecnologia, inovação ou empreendedorismo. Mas isso nunca foi obstáculo, ao contrário, tornou-se diferencial.

Suas startups nascem de problemas reais vividos na região Norte e dialogam com necessidades locais, desde soluções sustentáveis para moradias até inclusão para pessoas com deficiência.

Com isso, Rafaela integra uma nova geração de jovens que demonstram que o Brasil inteiro pode — e deve — ser território de inovação.

A universitária que queria “fazer mais do que estudar” agora movimenta prêmios, equipes e projetos. E, com apenas 21 anos, ainda está no começo.

