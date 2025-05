Mari Pinudo é a primeira mulher a liderar a Adobe no Brasil

“Liderar a Adobe no Brasil é uma forma de ampliar vozes, abrir caminhos e mostrar que inovação e empatia devem caminhar juntas”, afirma Mari Pinudo, nova Country Manager da Adobe Experience Cloud no Brasil — e a primeira mulher a ocupar o cargo no país.

Com uma trajetória marcada pela passagem em empresas como IBM, Deloitte, Gartner, SAP e Salesforce, ela assume a operação nacional com a missão de acelerar a presença da marca e transformar a forma como as empresas brasileiras criam experiências com seus clientes.

Formada em Ciência da Computação pela UFF, com MBA em Finanças pelo Ibmec e formação em conselhos pelo IBGC, Mari construiu uma carreira passando por áreas como operações, consultoria e vendas. Para ela, o foco sempre foi um só: usar a tecnologia para resolver problemas reais de negócios.

“O que nossas soluções entregam está no centro da estratégia das empresas brasileiras: personalizar experiências, entender profundamente os clientes e gerar resultados mensuráveis”, afirma em entrevista exclusiva à EXAME.

A motivação

Três fatores motivaram Pinudo a aceitar o convite para liderar a Adobe no Brasil: a reputação da marca, o portfólio orientado a resultados e uma cultura que une inovação e inclusão. “É uma oportunidade única de gerar impacto real. A Adobe está no centro da transformação digital das empresas, e quero conduzir essa jornada com inteligência, escala e responsabilidade.”

A executiva chega em um momento estratégico. O Brasil representa cerca de 50% da operação da Adobe na América Latina, e a meta da empresa é ambiciosa: crescer três vezes mais do que a média global, que gira em torno de 13% a 14% ao ano. O foco está em reforçar parcerias, ampliar a base de clientes e integrar ainda mais a inteligência artificial generativa aos fluxos de trabalho.

“Não se trata mais de comunicação massiva, mas de criar experiências personalizadas em tempo real. É isso que move aumento de receita, retenção de clientes e produtividade”, diz Pinudo. Segundo ela, a IA não é um tópico isolado, mas parte essencial da estratégia da empresa — desde a criação até a mensuração de conteúdo.

Além dos desafios de negócio, Pinudo carrega um compromisso pessoal: representar e inspirar outras mulheres na tecnologia.

“Quero usar essa posição também como plataforma para fortalecer a presença feminina no setor e desmistificar a ideia de que esse é um universo inacessível. Liderar essa transformação é também abrir espaço para novas histórias.”

A expectativa para o futuro é de aceleração. Com clientes cada vez mais maduros e um mercado sedento por soluções que conectem dados, conteúdo e IA, Pinudo acredita que a Adobe está preparada para liderar um novo ciclo.

“Temos uma equipe incrível e um portfólio que conversa diretamente com os desafios do Brasil. O cenário é promissor — e estou pronta para fazer parte dessa transformação,” afirma.