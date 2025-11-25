Liderar é sentir: como seu emocional pode afundar — ou salvar — uma equipe?

Novo território: mudança começa ao se abrir para ambientes fora do padrão. (Getty Images)
Jornalista
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 14h27.
O estado emocional de quem lidera molda diretamente o clima de trabalho, afetando motivação, produtividade e a saúde das equipes.
Emoções são contagiosas e se espalham rapidamente, criando ambientes que estimulam criatividade ou geram tensão e desgaste. As informações foram retiradas do site Dilan Consulting Group.
Quando líderes demonstram otimismo, empatia e presença, criam climas de confiança que favorecem colaboração e foco. Já emoções como irritação ou pessimismo aumentam estresse, reduzem engajamento e podem levar ao burnout.
Esse efeito acontece de forma quase automática, porque as equipes tendem a espelhar o tom emocional de quem as conduz.
Líderes que expressam entusiasmo e reconhecimento ampliam a criatividade, fortalecem vínculos e ajudam seus times a resolver problemas com mais abertura e iniciativa.
Um ambiente emocional positivo não apenas melhora o desempenho individual, mas também fortalece a cultura de apoio dentro da equipe.
A liderança que atua sob pressão constante, com críticas frequentes ou pouca regulação emocional, tende a criar um ambiente tenso, onde as pessoas se retraem, evitam riscos e perdem o foco. Isso afeta diretamente o engajamento e a produtividade.
A forma como líderes lidam com suas próprias emoções influencia não apenas as equipes imediatas, mas o clima da organização inteira. Quando há apoio, respeito e abertura, as pessoas se sentem valorizadas e produzem mais. Quando o clima é tenso, a motivação cai e o desgaste aumenta.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
