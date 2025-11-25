Seu erro pode ser não negar: dizer menos ‘sim’ acelera sua carreira e sua empresa

À medida que empresas crescem, decisões que antes eram simples começam a ficar lentas e confusas. Muitos líderes, tentando ser inclusivos, acabam criando excesso de reuniões, canais paralelos e fluxos de informação que travam o trabalho. As informações foram retiradas do site Kathryn Landis Consulting.

O risco de incluir pessoas demais

Com mais áreas e pessoas envolvidas, é comum cair na armadilha de incluir participantes demais nas discussões e tomadas de decisão. Chamar todo mundo parece educado, mas quase sempre deixa o processo mais lento e pouco produtivo. Uma boa orientação é lembrar que uma reunião deve incluir apenas quem realmente contribui para a decisão.

Nesse ponto, vale usar uma adaptação do modelo RACI, que ajuda a organizar responsabilidades: ele mostra quem é responsável direto pela decisão, quem responde pelo resultado, quem precisa ser ouvido antes da escolha e quem apenas deve ser informado depois.

Quando esses papéis ficam claros, as decisões param de ser revisadas o tempo todo e o foco volta para a ação.

Como evitar o ‘giro infinito’ das discussões

Ouvir diferentes opiniões é importante, mas há um ponto em que a busca por consenso vira paralisia. Ajustes intermináveis, revisões constantes e tentativas de agradar todos criam um ciclo cansativo que gasta energia e tira o time do essencial.

Uma pessoa de fora ou alguém do próprio grupo pode ajudar a identificar quando a conversa perdeu o sentido e trazer o foco de volta para a decisão.

Proteja seu tempo antes que o calendário controle você

Reuniões em excesso tiram líderes de suas prioridades. Muitas vezes, as pessoas entram em encontros sem clareza sobre por que foram convidadas, o que só consome tempo e energia. Antes de aceitar um convite, vale refletir se há uma agenda definida, se sua presença é realmente necessária ou se um resumo posterior já resolveria. Proteger o próprio calendário ajuda a manter o foco no que realmente move o negócio para frente.

