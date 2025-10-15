Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Liderar como um professor: as lições das escolas americanas para CEOs e gestores

No Dia do Professor, é celebrado não apenas o papel fundamental de ensinar, mas a capacidade de transformar e inspirar – e isso vale para todos os líderes

Tati Marzullo, empresária nos EUA: "Ser um bom gestor é, em essência, ser um bom educador: alguém capaz de despertar o potencial humano e fortalecer identidades" (Tati Marzullo/Divulgação)

Tati Marzullo, empresária nos EUA: "Ser um bom gestor é, em essência, ser um bom educador: alguém capaz de despertar o potencial humano e fortalecer identidades" (Tati Marzullo/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18h07.

Última atualização em 15 de outubro de 2025 às 18h14.

Tudo sobreDicas de carreira
Saiba mais

Por Tatiana Marzullo, líder do Programa Salto Alto e empresária residente nos Estados Unidos

No Dia do Professor, celebramos não apenas o ato de ensinar, mas a capacidade de transformar e inspirar — virtudes que também definem os grandes líderes. Ser um bom gestor é, em essência, ser um bom educador: alguém capaz de despertar o potencial humano e fortalecer identidades.

Nos Estados Unidos, onde vivo há pouco mais de dois anos com minhas duas filhas, Maria Clara (13) e Laura (6), tenho observado de perto como o sistema educacional valoriza esse tipo de liderança. As escolas americanas olham para o aluno de forma integral, reconhecendo não só o desempenho acadêmico, mas também as atitudes que refletem valores como empatia, respeito e responsabilidade.

Minhas filhas, por exemplo, já receberam reconhecimentos formais da escola por seus core values — qualidades que definem comportamentos e interações. E o mais interessante é que esses gestos de valorização acontecem no cotidiano, de forma natural, como durante as refeições na cafeteria, diante de toda a comunidade escolar. É um modelo que celebra o progresso e reforça o senso de pertencimento e autoestima.

Um episódio marcante foi o que minha filha Maria Clara viveu durante uma prova. A professora entregou a cada aluno um post-it em formato de coração. No dela, escreveu uma mensagem simples, mas poderosa: um lembrete do quanto acreditava em seu potencial. Quando chegou em casa, minha filha contou emocionada o quanto aquele gesto a motivou. A prática era recorrente: a professora usava pequenas demonstrações de reconhecimento para reforçar a confiança dos alunos — mesmo em momentos de pressão. Essa atitude revela um traço fundamental da educação americana: medir o aprendizado vai além de testar o conhecimento, é também reconhecer o valor e a identidade de cada estudante.

Veja também: ‘Como professor eu aprendi todas as características de liderança’, diz CEO da Nestlé Brasil

Cultura organizacional e liderança: o mesmo DNA da educação

Nas escolas e nas empresas, as culturas mais fortes são aquelas que valorizam a autenticidade, o pertencimento e o propósito. Não à toa, algumas das organizações mais admiradas do mundo nasceram nos Estados Unidos sob essa lógica.

A Apple, por exemplo, construiu sua liderança sobre a base do autoconhecimento. Sua cultura encoraja as pessoas a acreditarem em seu próprio potencial criativo — a essência do que também se espera de um professor. O propósito de “empoderar as pessoas através da tecnologia” ecoa o de educadores que buscam formar indivíduos confiantes e curiosos.

Na Starbucks, o foco está nas pessoas. O ambiente de respeito e acolhimento se traduz em engajamento e alto desempenho. É uma liderança que inspira pelo exemplo e cria conexões humanas genuínas — exatamente como ocorre em salas de aula que estimulam a empatia e o senso de comunidade.

Já a Disney mostra como uma cultura sólida e inspiradora é capaz de mover multidões. Sua missão de “criar experiências mágicas” é sustentada por valores que estimulam o orgulho e a colaboração — elementos que também transformam o ambiente escolar em um espaço de aprendizado afetivo e coletivo.

Educação e liderança: duas faces da mesma moeda

O Programa Salto Alto, que fundei nos Estados Unidos, tem o propósito de fortalecer a liderança feminina a partir de referências globais, e nasceu justamente dessa observação. Em nossas imersões, estudamos grandes empresas para entender como o propósito, o reconhecimento e a clareza de identidade moldam líderes mais humanos e eficazes.

A ideia é unir o melhor das duas culturas: da americana, trazemos o orgulho nacional, a consistência e a capacidade de fortalecer a autoestima das pessoas. Da brasileira, nossa criatividade, flexibilidade e empatia - qualidades que tornam nossa forma de liderar naturalmente inspiradora. A próxima edição acontecerá em novembro deste ano e já há data reservada para a imersão de 2026.

Ao celebrarmos o Dia do Professor, reconhecemos que educar e liderar têm o mesmo propósito: inspirar pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas. O verdadeiro legado de um educador — e de um líder — vai além da técnica. Ele está em inspirar os outros a descobrir suas forças, acreditar no próprio potencial e agir com confiança para transformar o mundo.

Veja também: Como brasileiros estão empreendendo com sucesso nos EUA

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Dicas de carreiraEstados Unidos (EUA)ProfessoresCEOs

Mais de Carreira

A habilidade que falta em líderes brilhantes (e custa caro ignorar)

Esses são os sete segredos dos líderes que inspiram e entregam resultados reais

O novo poder em dobro: por que empresas estão adotando dois líderes no topo

As cinco habilidades que vão definir líderes na era da inteligência artificial

Mais na Exame

Mundo

Trump autoriza CIA a operar na Venezuela e 'considera' ataques em terra contra cartéis, diz jornal

Carreira

A habilidade que falta em líderes brilhantes (e custa caro ignorar)

Mercados

Novo banco nos EUA tem nome do universo 'Hobbit' e é apoiado por bilionários aliados de Trump

Casual

Cervejarias brasileiras conquistam ouro em mais de 45 categorias de premiação internacional