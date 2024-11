A magia da boa gestão: entenda como a Disney e outras gigantes dos EUA estão moldando novas líderes

Após 9 horas de viagem, com escala em Miami, a Exame desembarcou em Orlando, na Flórida, no final de outubro para cobrir o “Programa Salto Alto”, um evento que reuniu mais de 20 empreendedoras e executivas brasileiras em uma imersão internacional. O objetivo? Conhecer de perto como grandes marcas norte-americanas desenvolvem práticas de liderança e propósito.

Realizado na capital dos parques temáticos, o programa superou até mesmo adversidades climáticas. A poucos dias do evento, o furacão Milton, previsto como o mais devastador em um século, perdeu força ao tocar o solo, permitindo que a agenda ficasse “de pé”.

A escolha da Flórida como palco do encontro não foi por acaso. Lar de cerca de 4,8 milhões de latinos, o estado é um celeiro de diversidade cultural e de histórias inspiradoras de imigrantes e empresários. Um exemplo é Tati Marzullo, fundadora da Agência A+, que há um ano expandiu seu negócio para os Estados Unidos. Foi a partir dessa visão global e empreendedora que nasceu o “Programa Salto Alto”, e a Exame foi convidada a testemunhar de perto esse marco na jornada de mulheres líderes.

“Meu foco aqui nos Estados Unidos é promover mulheres por meio de 4 pilares: conteúdos, conexões, experiência e transformação, e tudo isso parte do autoconhecimento”, afirma Marzullo.

A segunda edição do Programa Salto Alto contou com 5 dias intensivo de treinamento e visitas técnicas, em que Marzullo, junto com a sua equipe de comunicação e palestrantes, levou o time de mulheres brasileiras para conhecer cases de sucesso de “love brands” como Apple, Whole Foods, Lego, Full Sail University, The Mall at Millenia, o resort Gaylord Palms, além de um treinamento intensivo com a Disney Institute.

“Escolhemos empresas que são movidas por valores, propósito e pessoas. Buscamos impulsionar a liderança feminina brasileira por meio de conexões com empresas de sucesso global movidas por valores e propósito”, afirma Marzullo.

Na data em que é celebrada o Dia do Empreendedorismo Feminino, 19 de novembro, a Exame compartilha a experiência e as lições que essas mulheres, muitas empreendedoras e outras líderes de grandes empresas, aprenderam com o “Programa Salto Alto”, nos Estados Unidos.

A lições de liderança das “love brands”

O Programa Salto Alto abriu com a visita técnica à uma loja da Apple, localizada no shopping de luxo The Mall at Millenia – loja que teve filas quilométricas com o lançamento do novo iPhone 16. A loja abriu mais cedo para receber o grupo de executivas brasileiras que teve as bancadas de mostra dos últimos aparelhos da Apple como mesa de estudo.

O palestrante foi Gary Comer, regional manager da Apple, que falou sobre os seis valores que norteiam a gigante da tecnologia: acessibilidade, privacidade, inclusão, impacto ambiental, educação e inovação. Segundo um executivo da empresa, liderar com base nesses princípios cria uma cultura que inspira tanto clientes quanto funcionários, destacando o compromisso em transformar grandes ideias em realidade. “Enquanto nós avançamos em nossa tecnologia, o que as pessoas mais buscam é a conexão humana”, disse Comer enquanto falava sobre as lições de liderança da Apple.

Já na Whole Foods, as participantes aprenderam, entre vários conceitos, o do “trabalho orgânico”. Mais do que vender produtos naturais, a rede valoriza práticas de gestão transparentes e colaborativas, onde cada funcionário tem autonomia para contribuir com ideias, promovendo um ambiente que combina bem-estar e resultados financeiros.

“É uma via de mão dupla: quanto mais o funcionário quer crescer, mais recursos a Whole Foods oferece para isso”, afirmou Devin Keate, líder da loja Whole Foods em Orlando, na Flórida, durante a visita técnica.

Na Lego, a reconstrução da empresa foi tema central. A marca dinamarquesa demonstrou como investir em conexões humanas – com funcionários, consumidores e parceiros – pode ser essencial para reerguer um negócio. O exemplo inspirador destacou como uma liderança que valoriza criatividade e co-criação pode gerar resiliência em momentos de crise.

“Os funcionários são uma das peças mais importantes do nosso negócio, porque são eles que interagem com os clientes. Acreditamos que quando cuidamos das pessoas conseguimos alcançar o sucesso”, afirmou Louie Chan, gerente da loja LEGO em Orlando.

No complexo da Gaylord Palms Resort, o tratamento dos funcionários como “estrelas” foi um dos destaques e as participantes puderem ver de perto os bastidores de como funciona o treinamento e o tratamento dos funcionários. Assim como a Lego, o hotel enfatiza que o sucesso do negócio está diretamente ligado à satisfação e valorização da equipe, criando uma experiência boa não apenas para os hóspedes, mas também para quem trabalha lá.

“A filosofia deste resort vai além da hospitalidade de primeira classe. É um modelo de como empresas podem equilibrar tradição e inovação, sempre priorizando o ser humano por trás do atendimento, afinal, como dizia o fundador, quando cuidamos bem dos funcionários, eles cuidarão bem dos clientes”, afirma Betty Cayaban, gerente de treinamentos do Gaylord Palms, que trabalha há mais de 15 anos no resort.

Como ser um líder de sucesso como o Walt Disney?

Não foi apenas os traços dos desenhos do animador americano Walt Disney que fez a The Walt Disney Company se tornar um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo. A Disney, como é popularmente conhecida, traz muitas lições de liderança do co-fundador que podem ser aplicadas até hoje para muitas líderes.

Esse foi um dos conhecimentos que as executivas que participaram do Programa Salto Alto foram buscar nos Estados Unidos. Por meio do curso intensivo promovido em parceria com a Disney Institute, essas mulheres participaram de um treinamento de liderança baseado na experiência de sucesso da Disney.

“Quanto mais eu sei quem eu sou, mais resultados eu alcanço na vida. A imersão nos Estados Unidos é feita em empresas que sabem quem são e não negociam valores e propósito, que são apaixonadas pelo que fazem e dão significado para tudo o que fazem, e a Disney é uma delas”, afirma Marzullo.

Entre as principais lições que as executivas brasileiras aprenderam com o treinamento da Disney Institute, estão:

Deixe um legado

No conceito da Disney, grandes líderes intencionalmente escrevem seu legado. O curso intensifica a mensagem de que “para escrever intencionalmente o seu legado de liderança, os líderes devem se comportar de forma consistente com o que dizem que valorizam”. “Vimos que é muito importante implementar uma cultura de liderança com foco no legado, na marca que lideranças e empresas querem deixar na vida das pessoas”, afirma Marzullo.

Não tenha medo de inovar

Walt Disney foi o pioneiro no conceito de parques temáticos com a abertura da Disneyland em 1955. Ele queria criar um espaço onde as famílias pudessem se divertir de uma forma especial. Esse modelo se tornou referência global e inspirou outros parques ao redor do mundo. O Walt Disney World, curiosamente, foi aberto após sua morte é um testemunho de sua visão ousada do animador. Como já dizia o Walt Disney, “a coragem é a principal qualidade da liderança, na minha opinião, não importa onde ela seja exercida”.

Atenção aos detalhes

Walt Disney já dizia na época que “as pessoas podem sentir a perfeição”. Essa busca de Walt por perfeição, seja nos traços dos desenhos ou na criação de um brinquedo para o parque, estabeleceu novos padrões de qualidade, tanto na animação quanto na hospitalidade. “Essas práticas continuam sendo a base do sucesso da The Walt Disney Company até hoje”, afirma a fundadora do Programa Salto Alto.

Excelência na entrega

A Disney possui mais de 80 mil funcionários só em Orlando e o sucesso da demanda por visitas aso parques e aos resorts se deve muito ao atendimento do cliente, que está ligada ao treinamento e tratamentos dos funcionários.

“Fica claro, em todas as empresas que visitamos nos Estados Unidos, inclusive na Disney, que se eu melhoro as pessoas, eu melhoro a empresa e o atendimento ao cliente”, afirma Marzullo.

Para melhorar a equipe, a cultura americana valoriza muito o feedback, ou seja, o direcionamento de cada funcionário, além do aprimoramento contínuo do time por meio de treinamentos. Implementar cultura de honra e de valorização do ser humano, segundo Marzullo, é uma das características da liderança da Disney e de muitas marcas americanas.

Reconheça seus valores

Uma das questões levantadas no treinamento é para qual organização eu quero trabalhar ou qual organização eu quero criar? Roy Disney, cofundador da Walt Disney Company e irmão mais novo de Walt Disney sempre falava que “é fácil tomar decisões quando você sabe quais são seus valores”.

“O curso mostra a importância de fortalecer a identidade de cada líder, para que se conheçam e entendam que liderança não têm a ver com cargos e posições, mas com o posicionamento delas diante da vida”, diz Marzullo.

Forme novos líderes e sucessores

O Programa Salto Alto levou as executivas para conhecer os bastidores da Disney, um túnel que fica no subterrâneo do parque. Lá as executivas viram a sala onde fica o botão que liga as luzes para o castelo do famoso Magic Kingdom e onde os personagens se preparam para dar o show.

A principal mensagem da The Walt Disney Company para mulheres empreendedoras é a importância de serem visionárias em relação às necessidades do negócio, aliada a um sólido trabalho em equipe. Um exemplo marcante dessa dinâmica está na própria história da empresa: Walt Disney não chegou a ver o parque Disney funcionando em vida, mas seu irmão e sócio, Roy Disney, desempenhou um papel crucial ao transformar as ideias visionárias de Walt em realidade. Roy garantiu o financiamento e a execução dos projetos, perpetuando o legado da companhia e dando vida à célebre frase de Walt: “Se você pode sonhar, você pode realizar.”

O programa também contou com jantares e palestra com speakers que foram selecionadas pelo Programa Salto Alto, que já tem data marcada para a próxima edição. Será em abril e contará como uma das novidades com um curso na Sall Full University e parceria com novas marcas, como a Universal Studios.