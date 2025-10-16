Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mercados sobem com investidores focados em tecnologia e commodities

Investidores ignoram tensões comerciais EUA-China e focam em resultados positivos de empresas de tecnologia, com destaque para chips e IA

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 05h58.

Os investidores parecem estar ignorando a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China para focar, em vez disso, nas gigantes tecnologia.

Nesta quinta-feira, 16, os mercados asiáticos operavam em alta, com o setor de chips impulsionando os índices.

O Nikkei 225 do Japão aumentou 1,2%, liderado por empresas de chips e inteligência artificial. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) anunciou lucros recordes, o que ajudou o setor.

O KOSPI da Coreia do Sul avançou 2,2%, após declarações sobre negociações comerciais com os EUA. O mercado de tecnologia segue como um motor importante, com a expectativa de crescimento de mais de US$ 1 trilhão no setor de IA nos próximos anos.

Nos EUA, índices futuros indicavam uma leve alta, com o S&P 500 apontando para um aumento de 0,2% e o Nasdaq 100 avançando 0,3%.

A boa performance do setor de tecnologia segue como principal impulsionador, em um contexto de lucros corporativos fortes, especialmente entre as empresas de chips.

As tensões comerciais entre os EUA e a China continuam a gerar incertezas, mas o foco dos investidores ainda está voltado para os resultados financeiros e as perspectivas de crescimento de empresas tecnológicas, que seguem sendo vistas como um motor de crescimento a longo prazo.

Ouro sobe, dólar pressionado

O ouro subiu 0,8%, alcançando US$ 4.241,77 por onça, devido à incerteza geopolítica e expectativas de novos cortes nas taxas de juros nos EUA.

O dólar, por sua vez, caiu 0,1% contra uma cesta de moedas e 0,4% em relação ao iene japonês. A moeda americana perdeu força, enquanto o ouro se tornou um ativo mais procurado.

Petróleo em alta

O petróleo também subiu, com o Brent avançando 0,9%, para US$ 62,47, e o WTI aumentando 1%, para US$ 58,85.

A alta nos preços ocorreu após Trump afirmar que a Índia havia se comprometido a parar de comprar petróleo da Rússia, que é seu maior fornecedor.

No entanto, a Índia respondeu que seu objetivo é garantir preços estáveis e fornecimento contínuo de energia, sem fazer referência ao comentário de Trump. Alguns refinadores indianos já estão se preparando para reduzir as importações de petróleo russo.

Como estão os mercados?

  • Ações:

    • Nikkei 225 (Japão): +1,2%

    • KOSPI (Coreia do Sul): +2,2%

    • S&P 500 (EUA): +0,4%

    • Nasdaq 100 (EUA): +0,6%

  • Comodities:

    • Petróleo Brent: +0,9%, cotado a US$ 62,47 por barril

    • Petróleo WTI: +1%, cotado a US$ 58,85 por barril

    • Ouro: +0,8%, atingindo US$ 4.241,77 por onça

  • Moedas:

    • Dólar Index: -0,1%

    • Euro: +0,1%, cotado a US$ 1,1657

    • Libra Esterlina: +0,1%, cotada a US$ 1,3412

    • Iene Japonês: -0,4%, cotado a 150,51 ienes por dólar

  • Criptomoedas:

    • Bitcoin: -0,3%, cotado a US$ 110.881,34

    • Ether: +1,1%, cotado a US$ 4.007,05

  • Títulos e Juros:

    • Tesouro dos EUA (10 anos): 4,03%

    • Alemanha (10 anos): 2,57%

    • Reino Unido (10 anos): 4,54%

Acompanhe tudo sobre:MercadosEstados Unidos (EUA)ChinaTecnologia

Mais de Invest

Ações desse setor disparam impulsionadas por IA - e não são empresas de tecnologia

Gol e Avianca a caminho de Nova York: controladora anuncia IPO nos Estados Unidos

Fintech chinesa XTransfer processa 76% de transações em mercados emergentes e cresce 123%

Bolsa de Xangai sobe 1% e recupera 3.900 pontos após anúncio de tarifas dos EUA

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Perdigão aposta em IA para revolucionar preparo de refeições via WhatsApp

Mercados

Ações desse setor disparam impulsionadas por IA - e não são empresas de tecnologia

Tecnologia

Como compartilhar a tela do seu celular Android ou iPhone na TV LG

Marketing

CEO da Anthropic confirma receita anualizada de US$ 7 bilhões e foco em IA corporativa