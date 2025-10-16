Mercados sobem com investidores focados em tecnologia e commodities

Repórter
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 05h58.
Os investidores parecem estar ignorando a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China para focar, em vez disso, nas gigantes tecnologia.
Nesta quinta-feira, 16, os mercados asiáticos operavam em alta, com o setor de chips impulsionando os índices.
O Nikkei 225 do Japão aumentou 1,2%, liderado por empresas de chips e inteligência artificial. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) anunciou lucros recordes, o que ajudou o setor.
O KOSPI da Coreia do Sul avançou 2,2%, após declarações sobre negociações comerciais com os EUA. O mercado de tecnologia segue como um motor importante, com a expectativa de crescimento de mais de US$ 1 trilhão no setor de IA nos próximos anos.
Nos EUA, índices futuros indicavam uma leve alta, com o S&P 500 apontando para um aumento de 0,2% e o Nasdaq 100 avançando 0,3%.
A boa performance do setor de tecnologia segue como principal impulsionador, em um contexto de lucros corporativos fortes, especialmente entre as empresas de chips.
As tensões comerciais entre os EUA e a China continuam a gerar incertezas, mas o foco dos investidores ainda está voltado para os resultados financeiros e as perspectivas de crescimento de empresas tecnológicas, que seguem sendo vistas como um motor de crescimento a longo prazo.
O ouro subiu 0,8%, alcançando US$ 4.241,77 por onça, devido à incerteza geopolítica e expectativas de novos cortes nas taxas de juros nos EUA.
O dólar, por sua vez, caiu 0,1% contra uma cesta de moedas e 0,4% em relação ao iene japonês. A moeda americana perdeu força, enquanto o ouro se tornou um ativo mais procurado.
O petróleo também subiu, com o Brent avançando 0,9%, para US$ 62,47, e o WTI aumentando 1%, para US$ 58,85.
A alta nos preços ocorreu após Trump afirmar que a Índia havia se comprometido a parar de comprar petróleo da Rússia, que é seu maior fornecedor.
No entanto, a Índia respondeu que seu objetivo é garantir preços estáveis e fornecimento contínuo de energia, sem fazer referência ao comentário de Trump. Alguns refinadores indianos já estão se preparando para reduzir as importações de petróleo russo.
Ações:
Nikkei 225 (Japão): +1,2%
KOSPI (Coreia do Sul): +2,2%
S&P 500 (EUA): +0,4%
Nasdaq 100 (EUA): +0,6%
Comodities:
Petróleo Brent: +0,9%, cotado a US$ 62,47 por barril
Petróleo WTI: +1%, cotado a US$ 58,85 por barril
Ouro: +0,8%, atingindo US$ 4.241,77 por onça
Moedas:
Dólar Index: -0,1%
Euro: +0,1%, cotado a US$ 1,1657
Libra Esterlina: +0,1%, cotada a US$ 1,3412
Iene Japonês: -0,4%, cotado a 150,51 ienes por dólar
Criptomoedas:
Bitcoin: -0,3%, cotado a US$ 110.881,34
Ether: +1,1%, cotado a US$ 4.007,05
Títulos e Juros:
Tesouro dos EUA (10 anos): 4,03%
Alemanha (10 anos): 2,57%
Reino Unido (10 anos): 4,54%