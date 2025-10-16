Mercados sobem com investidores focados em tecnologia e commodities

Os investidores parecem estar ignorando a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China para focar, em vez disso, nas gigantes tecnologia.

Nesta quinta-feira, 16, os mercados asiáticos operavam em alta, com o setor de chips impulsionando os índices.

O Nikkei 225 do Japão aumentou 1,2%, liderado por empresas de chips e inteligência artificial. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) anunciou lucros recordes, o que ajudou o setor.

O KOSPI da Coreia do Sul avançou 2,2%, após declarações sobre negociações comerciais com os EUA. O mercado de tecnologia segue como um motor importante, com a expectativa de crescimento de mais de US$ 1 trilhão no setor de IA nos próximos anos.

Nos EUA, índices futuros indicavam uma leve alta, com o S&P 500 apontando para um aumento de 0,2% e o Nasdaq 100 avançando 0,3%.

A boa performance do setor de tecnologia segue como principal impulsionador, em um contexto de lucros corporativos fortes, especialmente entre as empresas de chips.

As tensões comerciais entre os EUA e a China continuam a gerar incertezas, mas o foco dos investidores ainda está voltado para os resultados financeiros e as perspectivas de crescimento de empresas tecnológicas, que seguem sendo vistas como um motor de crescimento a longo prazo.

Ouro sobe, dólar pressionado

O ouro subiu 0,8%, alcançando US$ 4.241,77 por onça, devido à incerteza geopolítica e expectativas de novos cortes nas taxas de juros nos EUA.

O dólar, por sua vez, caiu 0,1% contra uma cesta de moedas e 0,4% em relação ao iene japonês. A moeda americana perdeu força, enquanto o ouro se tornou um ativo mais procurado.

Petróleo em alta

O petróleo também subiu, com o Brent avançando 0,9%, para US$ 62,47, e o WTI aumentando 1%, para US$ 58,85.

A alta nos preços ocorreu após Trump afirmar que a Índia havia se comprometido a parar de comprar petróleo da Rússia, que é seu maior fornecedor.

No entanto, a Índia respondeu que seu objetivo é garantir preços estáveis e fornecimento contínuo de energia, sem fazer referência ao comentário de Trump. Alguns refinadores indianos já estão se preparando para reduzir as importações de petróleo russo.

