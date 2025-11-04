Jovem de 17 anos ganhou 72 mil dólares unindo e-commerce e inteligência artificial

Aos 17 anos, Samik Sidhu tomou uma decisão que muitos adultos hesitam em fazer: reinvestir os lucros de seus próprios negócios em ações de empresas de tecnologia com forte atuação em inteligência artificial.

O resultado foi uma valorização expressiva: cerca de US$ 72 mil (aproximadamente 386 mil reais) de retorno em poucos meses. As informações foram retiradas do Business Insider.

Lucros digitais viram investimento certeiro

Sidhu administrava duas frentes empreendedoras: uma loja de roupas no Etsy e uma comunidade paga em um aplicativo de mensagens, onde ensinava outros jovens a empreender.

Ao acumular aproximadamente US$ 65 mil com essas iniciativas, ele direcionou US$ 53 mil para o mercado de ações, apostando pesado em companhias como Nvidia, AMD, C3.ai e SMCI.

O retorno rápido e acima da média não foi coincidência: foi estratégia baseada em observação de mercado e conhecimento aplicado de inteligência artificial.

“Peguei a onda da IA no momento certo”, disse Sidhu à Business Insider.

IA além da tecnologia: uma vantagem competitiva

O caso de Sidhu reflete uma mudança no mundo do trabalho: profissionais que entendem o impacto da IA, mesmo fora das áreas técnicas, criam diferenciais competitivos desde cedo.

Dominar ferramentas digitais e acompanhar tendências, como o uso da IA nos negócios, foi determinante para o sucesso de seu empreendimento no Etsy, iniciado em janeiro de 2024.

Em poucos meses, Sidhu vendeu camisetas e itens gráficos, arrecadando mais de US$ 37 mil. Paralelamente, lançou uma comunidade paga no app Signal, oferecendo conteúdos e consultorias para jovens que queriam iniciar no e-commerce, gerando mais de US$ 28 mil.

"O maior conselho que eu daria é escolher uma coisa e manter a consistência. Seja disciplinado, tenha uma agenda e respeite seus próprios prazos", disse.

Ter repertório sobre as tecnologias que moldam o futuro pode ser o que separa os profissionais comuns daqueles que chegam aos altos patamares da carreira — ou, como Sidhu, aos lucros de dezenas de milhares de dólares antes mesmo da maioridade.

