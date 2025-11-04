Dois jovens arrecadaram US$ 3 milhões com uma startup de IA para clínicas médicas

Aos 18 e 19 anos, Georges Casassovici e Mathieu Rihet abriram mão da escola para fundar a Novoflow, uma startup que desenvolve agentes de inteligência artificial para automatizar operações em clínicas médicas e já levantaram US$ 3,1 milhões com investidores do Vale do Silício. As informações foram retiradas do Business Insider.

O resultado? Foram aceitos na prestigiada aceleradora Y Combinator, nos Estados Unidos, e arrecadaram US$ 3,1 milhões para alavancar a Novoflow, uma startup que desenvolve agentes autônomos para otimizar processos em clínicas médicas.

Como começou

Mathieu, de 19 anos, pretendia ser cirurgião cardiotorácico, mas ao ser diagnosticado com tremor essencial, se afastou da medicina e o aproximou da tecnologia. Já Georges, de apenas 18 anos, ainda cursava o ensino médio quando buscou um cofundador para sua ideia via LinkedIn.

A conexão virtual entre os dois rapidamente evoluiu para um negócio real, e ambos deixaram os estudos ao serem selecionados para a turma da primavera de 2025 da Y Combinator, uma das principais aceleradoras de startups.

Inovação e automatização

A proposta da Novoflow é simples, mas ambiciosa: eliminar a sobrecarga operacional das clínicas médicas com a implantação de agentes de IA que automatizam desde agendamentos até a comunicação com sistemas eletrônicos de registros de saúde.

O produto inicial da empresa permite, por exemplo, que tarefas como recuperação de cancelamentos e marcações de consultas sejam realizadas de forma totalmente automatizada, conectando sistemas fragmentados em poucos minutos.

Enquanto concorrentes levam até três semanas para integrar seus sistemas, a Novoflow promete fazer isso em apenas três horas.

A proposta de valor da empresa é clara: em um sistema de saúde americano sobrecarregado e ineficiente, em que o custo operacional de uma solicitação de reembolso pode chegar a US$ 260 bilhões por ano, a automação inteligente representa uma alternativa concreta à crise de produtividade e interoperabilidade.

Os primeiros resultados da Novoflow já começaram a aparecer. Na fase inicial, a startup implementou sua tecnologia em cinco clínicas pagantes, gerando US$ 280 mil em receita anual recorrente (ARR).

Mais do que apenas saber programar, esses jovens empreendedores demonstram que pensar estrategicamente com IA é uma habilidade que ganha cada vez mais valor no mercado e que pode ser decisiva na construção de soluções de alto impacto.

