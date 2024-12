JBS conseguiu promover mais de 40 mil funcionários este ano. Como? Apostando em treinamentos

A JBS alcançou este ano um marco de 44 mil promoções internas, um salto de 69% em relação ao ano anterior. Isso equivale a quase um terço de seus 158 mil funcionários no Brasil, segundo Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS Brasil. “Estabelecemos a meta de 40 mil promoções, mas superamos antes mesmo do ano acabar. O que nos move são as pessoas”, afirma.

O que estimulou esse movimento no RH foi o investimento em programas de treinamento, como os desenvolvidos em parceria com o Instituto J&F, centro de educação vinculado ao conglomerado J&F, que inclui empresas como JBS, Flora, PicPay e Banco Original.

“O resultado é reflexo de um pacote de programas de capacitação interna, desenhados para preparar os funcionários para assumir responsabilidades maiores”, afirma Meller.

Os três programas de treinamento da JBS

A JBS investe em três programas que preparam funcionários para assumir posições estratégicas, cada um voltado a diferentes áreas de atuação.

Master Varejo: voltado para atendentes de loja da Swift que desejam crescer profissionalmente, o programa prepara os participantes para assumir cargos gerenciais. Com aulas online ao vivo, atividades práticas, mentorias e provas bimestrais, os conteúdos são testados previamente por gerentes de loja para garantir sua eficácia.

voltado para atendentes de loja da Swift que desejam crescer profissionalmente, o programa prepara os participantes para assumir cargos gerenciais. Com aulas online ao vivo, atividades práticas, mentorias e provas bimestrais, os conteúdos são testados previamente por gerentes de loja para garantir sua eficácia. Master Produção: focado em supervisores e monitores das operações industriais, promove um ambiente de aprendizado com aulas semanais síncronas, totalizando até 90 horas. O programa atende unidades em localidades estratégicas como Luziânia, Dourados e Itumbiara.

focado em supervisores e monitores das operações industriais, promove um ambiente de aprendizado com aulas semanais síncronas, totalizando até 90 horas. O programa atende unidades em localidades estratégicas como Luziânia, Dourados e Itumbiara. Master Vendas: destinado a supervisores e coordenadores comerciais, prepara líderes para as áreas de vendas da Friboi, Seara e Flora. Com carga horária de 400 horas, o curso combina encontros online semanais, proporcionando uma formação abrangente e alinhada às demandas do mercado.

“Esses programas buscam ampliar o repertório técnico dos funcionários, como habilidades de gestão e liderança”, afirma Meller. “Das 44 mil promoções que realizamos, 80% foram na operação (fábricas) e o restante em cargos corporativos.”

Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS Brasil: “Estabelecemos a meta de 40 mil promoções, mas superamos antes mesmo do ano acabar. O que nos move são as pessoas” (JBS Brasil /Divulgação)

A companhia possui mais de 130 unidades produtivas no Brasil, localizadas em diversos municípios. “Em Mato Grosso, estado em que a JBS está presente em 16 cidades com 14 fábricas e com mais de 9 mil funcionários, foram feitas 2.752 promoções”, afirma o executivo da JBS.

Questionado sobre a meta para 2025, Meller afirma que “Como uma empresa em crescimento, há muitas oportunidades durante todo o ano, mas ainda não temos uma meta para contratação para 2025”.

Globalmente, a empresa conta com mais de 600 unidades em 20 países e registrou faturamento global de R$ 364 bilhões em 2023.