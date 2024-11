JBS anuncia plano de investimento de US$ 2,5 bilhões na Nigéria

A JBS anunciou na quinta-feira, 21, um acordo de investimento com o Governo da Nigéria para impulsionar a produção de alimentos no país. O plano inclui a construção de 6 fábricas – 3 de aves, 2 de bovinos e 1 de suínos – com um aporte total de US$ 2,5 bilhões nos próximos cinco anos.

Com mais de 250 milhões de habitantes, a Nigéria é a maior economia e o país mais populoso da África. Contudo, enfrenta uma das mais altas taxas de insegurança alimentar do mundo. Segundo o Programa Mundial de Alimentos (WFP), cerca de 24,8 milhões de pessoas estão em situação de fome no país.

O setor agrícola, que sustenta 76% da população em extrema pobreza na África Subsaariana, é peça central no plano da JBS. A empresa desenvolverá estudos de viabilidade, projetos iniciais e estratégias para a cadeia de suprimentos. Já o Governo nigeriano se comprometeu a garantir as condições regulatórias e sanitárias necessárias.

Impacto socioeconômico do projeto

Atualmente, a produção de proteína na Nigéria representa 10% do PIB e cobre 40% da demanda doméstica. O plano da JBS prevê ampliar a produção local, o que pode melhorar a segurança alimentar, reduzir importações e gerar empregos. A iniciativa também inclui suporte a pequenos produtores e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis, com base na experiência da empresa em outros países.

Entre os exemplos citados está o programa Escritórios Verdes, no Brasil, que oferece assistência técnica gratuita para aumentar a eficiência produtiva e atender a critérios socioambientais rigorosos.

Um relatório da Força Tarefa de Sistemas Alimentares do B20 destacou a importância de tecnologias inovadoras e assistência técnica para elevar a produtividade agrícola e garantir o acesso de populações vulneráveis a alimentos. Essa recomendação foi incorporada à declaração final dos líderes do G20 durante a presidência brasileira do grupo.

O CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, afirmou que a empresa buscará contribuir para a implementação do Plano Nacional de Segurança Alimentar da Nigéria. “Compartilharemos nossa expertise para o desenvolvimento de uma cadeia agroindustrial sustentável, com foco no aumento da eficiência e capacidade produtiva do país", diz em nota.