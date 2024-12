Excesso de elogios pode indicar manipulação em entrevistas de emprego; saiba como reconhecer e agir

Durante entrevistas de emprego, candidatos podem enfrentar táticas conhecidas como "love-bombing" (bombardeio de amor, na tradução literal), que consistem no exagero de elogios por parte de gestores ou recrutadores para que a pessoa se mantenha interessada na vaga mesmo sem avançar no processo. A prática, comum em relacionamentos pessoais manipulativos, também acontece no ambiente de trabalho — o que causa frustração nos candidatos.

De acordo com o Business Insider, candidatos relatam inconsistências, como serem elogiados intensamente durante uma entrevista, mas depois enfrentarem silêncio ou atrasos no retorno. O objetivo pode ser ganhar tempo ou manter o candidato engajado enquanto decisões são tomadas internamente.

Especialistas apontam que o "love-bombing" muitas vezes envolve promessas vagas e otimismo exagerado. Isso pode ocorrer tanto intencional quanto inconscientemente quando recrutadores estão entusiasmados com o candidato sem perceber os efeitos negativos desse comportamento.

Como identificar o 'love-bombing'

Embora o mercado de trabalho mostre sinais de recuperação, ainda há dificuldades no setor de tecnologia e outras áreas. Nesse cenário, o "love-bombing" pode ser uma tentativa de criar um vínculo com o candidato para evitar que ele negocie demais ou explore outras oportunidades.

Alguns sinais incluem elogios excessivos, como ser descrito como o candidato ideal ou o melhor entrevistado. Promessas irreais, como garantir que você começará logo sem uma oferta formal, também são indícios. Além disso, atrasos prolongados ou falta de comunicação após a entrevista podem indicar que os elogios serviram apenas para manter o interesse temporariamente.

Esses comportamentos, mesmo que nem sempre mal-intencionados, podem minar a confiança dos candidatos e prejudicar a imagem da empresa a longo prazo.

O que fazer a respeito

A manipulação durante o processo seletivo reflete problemas mais profundos na abordagem de recrutamento. Transparência e respeito são essenciais para criar conexões genuínas e evitar danos à reputação organizacional.

Para lidar com o "love-bombing," é fundamental estabelecer expectativas claras desde o início. Pergunte ao final da entrevista sobre o prazo para feedback e os próximos passos. Isso ajuda a acompanhar o processo e reduz a possibilidade de ser deixado sem respostas.

Enviar um e-mail de agradecimento e pedir feedback também são práticas recomendadas. Isso permite avaliar a sinceridade dos elogios e o real interesse da empresa. Confie em seus instintos caso algo pareça inadequado ou desonesto.

Adotar uma postura crítica e manter outras opções abertas são formas eficazes de evitar cair em armadilhas no mercado de trabalho. Além disso, empresas devem revisar suas práticas de recrutamento para priorizar a transparência e promover relações profissionais mais saudáveis e produtivas.