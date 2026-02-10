CEO da Cisco diz que inteligência emocional — e não entrevistas — decide quem é promovido

Entrevistas internas para promoções ainda são comuns nas empresas. Mas, para Chuck Robbins, CEO da Cisco, elas dizem muito pouco sobre quem realmente está pronto para o próximo passo da carreira.

Em vez disso, o executivo defende que a decisão acontece muito antes — no comportamento cotidiano, na forma como a pessoa se relaciona com o time e reage aos desafios. No centro dessa avaliação está um fator cada vez mais decisivo no mundo do trabalho: a inteligência emocional. As informações foram retiradas de Inc.

Promoção não se conquista em 30 minutos

Robbins foi direto ao ponto ao criticar o modelo tradicional de entrevistas para cargos internos. Para ele, sentar alguém por meia hora numa sala e fazer perguntas formais é um método pouco eficaz para avaliar quem merece uma promoção.

Segundo o CEO, o desempenho real aparece no dia a dia. Cada reunião, cada entrega e cada interação contam. “Todo dia em que você trabalha é uma entrevista para o seu próximo cargo”, afirmou.

O teste invisível: como os outros reagem à sua promoção

Robbins propõe um exercício simples e poderoso. Antes de buscar uma promoção, vale refletir sobre como o time reagiria ao ver seu nome anunciado no novo cargo.

Se a resposta for algo como “faz todo sentido”, é um sinal de que o profissional construiu credibilidade, confiança e respeito. Caso contrário, talvez ainda falte desenvolver habilidades que vão além da técnica — como escuta, empatia e maturidade emocional.

Inteligência emocional separa bons profissionais de líderes

Na avaliação do CEO da Cisco, os profissionais que mais se destacam reúnem três características:

Domínio técnico

Alto nível de inteligência emocional

Conexão genuína com o propósito do time

Não basta saber executar. É preciso saber lidar com pessoas, conflitos, pressão e frustrações. Para líderes, essas habilidades são decisivas, e cada vez mais observadas por quem toma decisões dentro das empresas.

Perspectiva emocional também é competência de carreira

Robbins também destacou a importância de manter a perspectiva, mesmo em dias difíceis. Saber separar o que está sob controle do que não está, respirar fundo e seguir em frente faz parte do pacote de um líder emocionalmente inteligente.

Essa capacidade de regular emoções, lidar com adversidades e manter clareza em momentos de estresse não é apenas pessoal — é profissional. E influencia diretamente como alguém é visto dentro da organização.

