Carreira

CEO da Cisco diz que inteligência emocional — e não entrevistas — decide quem é promovido

Chuck Robbins afirma que inteligência emocional pesa mais do que perguntas formais na hora de subir de cargo

Chuck Robbins, CEO da Cisco (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16h32.

Entrevistas internas para promoções ainda são comuns nas empresas. Mas, para Chuck Robbins, CEO da Cisco, elas dizem muito pouco sobre quem realmente está pronto para o próximo passo da carreira. 

Em vez disso, o executivo defende que a decisão acontece muito antes — no comportamento cotidiano, na forma como a pessoa se relaciona com o time e reage aos desafios. No centro dessa avaliação está um fator cada vez mais decisivo no mundo do trabalho: a inteligência emocional. As informações foram retiradas de Inc.

Promoção não se conquista em 30 minutos

Robbins foi direto ao ponto ao criticar o modelo tradicional de entrevistas para cargos internos. Para ele, sentar alguém por meia hora numa sala e fazer perguntas formais é um método pouco eficaz para avaliar quem merece uma promoção.

Segundo o CEO, o desempenho real aparece no dia a dia. Cada reunião, cada entrega e cada interação contam. “Todo dia em que você trabalha é uma entrevista para o seu próximo cargo”, afirmou.

O teste invisível: como os outros reagem à sua promoção

Robbins propõe um exercício simples e poderoso. Antes de buscar uma promoção, vale refletir sobre como o time reagiria ao ver seu nome anunciado no novo cargo.

Se a resposta for algo como “faz todo sentido”, é um sinal de que o profissional construiu credibilidade, confiança e respeito. Caso contrário, talvez ainda falte desenvolver habilidades que vão além da técnica — como escuta, empatia e maturidade emocional.

Inteligência emocional separa bons profissionais de líderes

Na avaliação do CEO da Cisco, os profissionais que mais se destacam reúnem três características: 

Não basta saber executar. É preciso saber lidar com pessoas, conflitos, pressão e frustrações. Para líderes, essas habilidades são decisivas, e cada vez mais observadas por quem toma decisões dentro das empresas.

Perspectiva emocional também é competência de carreira

Robbins também destacou a importância de manter a perspectiva, mesmo em dias difíceis. Saber separar o que está sob controle do que não está, respirar fundo e seguir em frente faz parte do pacote de um líder emocionalmente inteligente.

Essa capacidade de regular emoções, lidar com adversidades e manter clareza em momentos de estresse não é apenas pessoal — é profissional. E influencia diretamente como alguém é visto dentro da organização.

