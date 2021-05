Itaú abre programa gratuito e online para capacitar desenvolvedores

O Itaú Unibanco abriu as inscrições para um programa de aceleração da carreira de profissionais juniores – e que ainda oferece vagas na área de tecnologia do banco. O curso gratuito e online vai ensinar as linguagens de programação Java e .NET.

Aprenda com os especialistas as técnicas de inovação usadas pelas empresas de maior sucesso

O Bootcamp Itaú Devs terá 40 vagas em novas turmas a cada mês; e o banco espera preencher 200 vagas de desenvolvedor back-end até o final do ano.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, disponibilidade para trabalhar 8 horas diárias, ter conhecimento em GIT e SQL e já ter realizado algum projeto usando JAVA ou .NET. Esse projeto não precisa ser dentro de contexto profissional.

O início da turma está previsto para 12 de julho e terá duração de cinco a seis semanas. Além da formação técnica, o curso também vai oferecer conteúdo sobre habilidades comportamentais valorizadas no mercado de trabalho, como comunicação, criatividade e resolução de problemas.

Segundo Ricardo Guerra, CTO do Itaú Unibanco, o propósito do bootcamp é estimular o ambiente de tecnologia no país e ainda alcançar pessoas criativas e dispostas a se desafiar.

“Proporcionar conhecimento para quem deseja aprender e se especializar nessa área é um ganho social. Sabemos que o investimento em tecnologia só é eficaz se estiver aliado ao motor que de fato impulsiona a evolução nas empresas: as pessoas", comenta ele.

As inscrições estão abertas até o dia 4 de junho pelo site do 99 jobs.

Quais são as grandes tendências do mercado de trabalho? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.