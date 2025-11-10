'Isso não substitui o professor, mas complementa o ensino' — como a IA transforma a educação

O que começou como uma inscrição frustrada em um edital de um banco acabou se transformando em uma das iniciativas mais inovadoras do setor educacional brasileiro.

Tatiana Secco Fazio, executiva com mais de 20 anos de carreira em finanças, controladoria, educação e inovação, decidiu não aceitar a reprovação como ponto final.

Ao lado de um grupo de colaboradores voluntários, deu vida à InnoLearn.AI, uma edtech que aposta na convergência entre Inteligência Artificial, neurociência e realidade imersiva para redesenhar o futuro da educação no país.

IA aplicada ao ensino: um ecossistema personalizado

A proposta da InnoLearn.AI é clara: usar IA adaptativa para criar jornadas educacionais personalizadas, com foco especial em alunos neurodivergentes, como autistas e disléxicos, e também em superdotados — públicos frequentemente ignorados pelas soluções de ensino tradicionais.

A tecnologia é baseada em uma metodologia inspirada no método Montessoriano, adaptado para o ambiente digital com uso de algoritmos, sensores, óculos de realidade virtual e até robôs educacionais físicos.

A Inteligência Artificial, nesse caso, não cria o conteúdo, mas é treinada com o material didático de cada escola, livros, sistemas e planos de aula. Essa abordagem garante segurança, personalização e integração com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O ecossistema educacional é fechado, sem comunicação com ambientes externos, e é capaz de captar, interpretar e reagir aos comportamentos do aluno em tempo real.

“O robô físico, de meio metro, atua como agente educacional. Já desenvolvemos um protótipo menor, com 15 centímetros, e integramos isso ao ambiente de aprendizado com uma IA baseada em LLMs”, afirma Tatiana.

Realidade virtual e IA: o futuro é agora

A InnoLearn.AI também aposta no uso de óculos 3D com avatares personalizados, o que permite que cada estudante vivencie aulas imersivas em ambientes simulados.

Em um MVP apresentado pela startup, por exemplo, alunos de História visitam o Vale dos Reis, no Egito Antigo, interagindo com artefatos virtuais e conduzidos por um avatar com a camiseta da própria escola.

“Não é um museu, é uma aula. E ela é viva, interativa, acolhedora”, explica.

Mais do que interatividade, o modelo resolve uma das maiores barreiras de aprendizagem nas salas de aula convencionais: o medo de errar.

“Alunos tímidos ou reservados, que não perguntam nada ao professor, podem interagir com a IA sem receios”, diz.

A proposta da startup também prevê uma IA proativa, capaz de provocar reflexões e iniciar diálogos com os alunos, mesmo quando eles não sabem por onde começar.

Carreira, dados e IA: um combo que acelera resultados

Tatiana aplica na InnoLearn.AI muito do que aprendeu em sua trajetória executiva. Durante o MBA em Inteligência Artificial para Negócios, cursado pela Faculdade EXAME, ela descobriu como as ferramentas de IA podem transformar processos estratégicos — inclusive na área de finanças.

“Um estudo de viabilidade que antes levava seis meses para ser feito, depois que comecei a usar IA, passou a ser executado em apenas dois minutos”, destaca.

A executiva testou essas soluções em eventos como ideathons e hackathons, inclusive no Inova Norte 2025, promovido pela Porto do Açu, Ferroport, Sicoob Fluminense e T&D Sustentável.

No evento, cada empresa organizadora propôs um desafio, com três equipes vencedoras em cada um. Tatiana mentorou 23 das 82 equipes participantes. Dessas, 13 se classificaram, e quatro chegaram entre os três primeiros lugares em seus respectivos desafios.

Tudo isso aplicando IA para acelerar prototipagens, fazer análise de dados e desenhar modelos de negócio de forma ágil e escalável.

“O uso da IA não substitui o humano — ele potencializa o que já sabemos fazer. A tecnologia apenas executa com agilidade aquilo que pensamos, idealizamos e planejamos com base na nossa experiência”, afirma Tatiana Secco Fazio. “Durante o desafio, uma das organizadoras me disse ‘deixa eles pensarem’, como se a IA impedisse isso. Mas o que a IA faz é justamente permitir que a gente execute com mais precisão o que idealizamos.”

Oportunidade profissional: IA como ferramenta para escalar impacto

O projeto da InnoLearn.AI não é apenas uma inovação no setor educacional — é também uma amostra clara de como o domínio da Inteligência Artificial pode se transformar em instrumento de alavancagem profissional.

Tatiana, que atuou ao longo da carreira em gestão, finanças, educação e tecnologia, encontrou no estudo da IA uma forma de conectar essas experiências, transformando conhecimento técnico e visão estratégica em soluções com impacto social e econômico.

Profissionais de qualquer área — seja educação, finanças, tecnologia ou saúde — estão diante de um cenário em que a fluência em Inteligência Artificial é tão relevante quanto o domínio de um idioma estrangeiro ou de ferramentas de gestão.

A capacidade de entender o potencial da IA, aplicar em contextos reais e liderar projetos de inovação é o que diferencia profissionais comuns de lideranças transformadoras.

O profissional do futuro é agora

A trajetória de Tatiana Secco Fazio comprova que Inteligência Artificial não é mais uma promessa futura — é o presente de quem está disposto a aprender, testar e aplicar.

Hoje mentora de startups, avaliadora no PIT – Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos e fundadora da InnoLearn.AI, Tatiana representa uma nova geração de líderes. Pessoas que integram dados, tecnologia e propósito para criar negócios mais humanos, mais escaláveis e mais eficazes.

