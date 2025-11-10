Sora 2 da Open AI: a nova era dos vídeos com IA chegou e ela tem o seu rosto

A nova versão do gerador de vídeos da OpenAI, o Sora 2, marca um ponto de virada na popularização da inteligência artificial. Ao permitir que qualquer usuário crie vídeos realistas usando sua própria imagem, ou a de terceiros, o aplicativo coloca a IA no centro da vida cotidiana de forma inédita. As informações foram retiradas de Business Insider.

A principal inovação do Sora 2 está na possibilidade de usar imagens de si mesmo ou de amigos para gerar vídeos personalizados.

A interface simples esconde uma tecnologia de ponta, capaz de simular expressões, movimentos e ambientes com um nível de verossimilhança que ultrapassa os tradicionais deepfakes. A ferramenta ainda não está disponível no Brasil.

Essa personalização é o que diferencia o Sora 2 de tentativas anteriores, como o app Vibes, da Meta, que fracassou ao não oferecer interatividade com o rosto do usuário.

Mas o que torna o Sora 2 um sucesso viral é também o que levanta as maiores preocupações.

A capacidade de produzir vídeos realistas com rostos reais, mesmo sem o consentimento dos envolvidos, abre espaço para uso indevido de imagem, extorsão, golpes e campanhas de desinformação.

Até mesmo figuras públicas foram incluídas em vídeos falsos compartilhados na plataforma, evidenciando os riscos para reputações pessoais e profissionais.

O lançamento do Sora 2 escancara um dilema urgente para o mercado de trabalho: como proteger a identidade digital em um mundo onde a IA pode recriá-la em poucos segundos?

Profissionais de todas as áreas precisarão entender como essas tecnologias funcionam, tanto para se proteger quanto para explorar suas possibilidades criativas e estratégicas.

Saber usar IA para criar conteúdo visual de impacto, ou para distinguir o real do falso, passa a ser uma habilidade-chave no ambiente profissional.

A popularização de ferramentas como o Sora 2 mostra que a era da IA não está mais no futuro, ela já começou. E, para quem deseja se destacar na carreira, dominar essas tecnologias deixou de ser opcional.

É uma vantagem competitiva. Ou, em breve, uma questão de sobrevivência.

