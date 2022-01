Idwall abre vagas de trainee com home office e foco em diversidade

A Idwall, startup de soluções para onboarding digital com validação de identidade, está com inscrições abertas para seu programa de trainee Xperts.

O programa é focado na área de tecnologia, mas não é necessário ter cursado uma graduação específica na área. A empresa procura por pessoas com conhecimento de lógica de programação ou que saiba desenvolver em linguagens como Java, Javascript e Phyton.

São 14 vagas, com uma vaga prioritária para pessoas trans e uma para pessoas acima de 40 anos. A seleção também dará prioridade para mulheres e pessoas pretas.

O trainee terá um programa de formação com duração de um ano e meio, com treinamento da usabilidade de produtos da empresa e aprofundamento técnico nas ferramentas. Além disso, haverá treinamentos comportamentais para desenvolver autonomia, autoconhecimento e protagonismo.

O modelo de trabalho da startup será híbrido. Os trainees receberão benefícios flexíveis com mais de mil reais mensais para vale-alimentação e vale-refeição, serviços de saúde e de cultura.

A empresa também tem política de incentivo para a formação contínua, com subsídio de 80% do valor para cursos, treinamentos e eventos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de fevereiro pelo site.

