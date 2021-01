Desemprego recua para 14,1%, mas ainda é o pior na série histórica, diz IBGE

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,1% no trimestre até novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. O desemprego atinge 14 milhões de brasileiros.

O resultado representa um recuo de 0,2 ponto percentual ante os 14,3% do período anterior, no trimestre encerrado em outubro. O número vai em linha com as projeções de economistas ouvidos pela Reuters, que previam desemprego em 14% nos três meses até novembro.

Este é o segundo recuo da taxa de desemprego. No trimestre encerrado em outubro, a taxa de desemprego havia recuado 0,6 ponto percentual.

Ainda assim, o IBGE aponta que esta é a pior taxa de desemprego para um trimestre encerrado em novembro desde o início da série histórica, em 2012. O fim do ano, no geral, tem alto volume de contratações temporárias em meio às festas de fim de ano e férias. A título de comparação, o desemprego havia ficado em 11,2% no mesmo período em 2019 (cerca de 2,2 milhões de pessoas empregadas a mais).

Embora tenha melhorado desde o pico do desemprego, no trimestre entre julho e setembro (em 14,6%), a taxa de desemprego brasileira está ainda longe dos patamares pré-pandemia, quando beirava os 12%. Mesmo naquele momento, o Brasil já vinha de uma crise econômica interna e níveis baixos de desemprego desde 2016, mas a pandemia piorou o cenário.