Onde estudaram os 5 bilionários mais ricos de 2024

A educação desempenha um papel crucial no desenvolvimento pessoal e profissional. Muitos dos bilionários mais ricos do mundo têm em comum a passagem por renomadas instituições de ensino. Segundo a Forbes, em 2024, os cinco bilionários mais ricos do mundo estudaram em algumas das universidades mais prestigiadas do planeta. Conheça onde cada um deles obteve sua formação.

1. Bernard Arnault

École Polytechnique: Bernard Arnault, presidente e CEO do grupo LVMH, estudou Engenharia na École Polytechnique, uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior da França. Arnault tem uma fortuna estimada de US$ 206 bilhões.

Ele iniciou sua carreira em uma empresa de construção e, em 1984, adquiriu a Financière Agache, reorganizando-a e vendendo todas suas participações, exceto a Christian Dior e o Le Bon Marché.

Em 1987, foi convidado a investir na LVMH e se tornou o maior acionista, presidente do conselho e CEO da empresa dois anos depois. Trata-se de uma empresa com um grande lucro líquido que tem aumentado o capital de Arnault.

2. Jeff Bezos

Universidade de Princeton: Jeff Bezos, fundador da Amazon, formou-se em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pela Universidade de Princeton. Tem uma fortuna estimada em US$ 201,4 bilhões.

Bezos começou a Amazon como uma livraria online em 1994 e desde então expandiu para vender de tudo, de alimentos a medicamentos, tornando-se um grande e-commerce e entrando em outras áreas, como computação em nuvem.

Em 2020, a demanda por compras online devido à pandemia aumentou o valor das ações da Amazon em 76%. Em julho de 2021, Bezos deixou o cargo de CEO da Amazon, mas permanece como presidente executivo.

3. Elon Musk

Universidade da Pensilvânia: Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, estudou na Universidade da Pensilvânia, onde obteve um diploma em Economia pela Wharton School e um bacharelado em Física. Tem fortuna estimada de US$ 196,4 bilhões.

Ele é o cofundador e CEO da Tesla, além de ser CEO e principal engenheiro da Space Exploration Technologies (SpaceX), desenvolvedora de foguetes de lançamento espacial.

Em 2020, as ações da Tesla dispararam 740%, impulsionando Musk para cima nos rankings de riqueza. Sua empresa é uma das mais relevantes dentro do índice S&P 500.

4. Mark Zuckerberg

Harvard University: Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook (agora Meta), estudou Psicologia e Ciência da Computação na Harvard University, onde começou a desenvolver a plataforma que se tornaria o Facebook. Ele deixou Harvard antes de concluir seu curso para se dedicar à empresa (concluiu o curso de Computação numa cerimônia simbólica em 2017). Tem fortuna estimada em US$ 165 bilhões.

Durante seus anos de estudante em Harvard, ele lançou a plataforma de mídia social que se tornou a maior do mundo, com quase 3 bilhões de usuários, incluindo o Instagram e o WhatsApp. Como CEO da Meta Platforms, Zuckerberg liderou a empresa a abrir seu capital em 2012 e atualmente possui cerca de 13% das ações.

5. Larry Ellison

Universidade de Illinois e Universidade de Chicago: Larry Ellison, cofundador da Oracle Corporation, estudou Física na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign e se transferiu para a Universidade de Chicago, onde estudou Matemática e Ciência da Computação, mas não completou seu curso de graduação em nenhuma das instituições.

A Oracle é a segunda maior empresa de software do mundo e oferece uma variedade de programas de computação em nuvem, Java e Linux, além da plataforma de computação Oracle Exadata. É uma empresa fundamental para o mercado externo.

Ellison tem investido fortemente em imóveis de luxo na última década e adquiriu a maior parte da ilha havaiana de Lanai em 2012, onde vive desde 2020. Ellison se concentra na filantropia em pesquisa médica.

