Conheça os herdeiros que podem suceder Bernard Arnault, o homem mais rico do mundo

O posto de homem mais rico do mundo varia a cada semana, em uma briga de ações que colocam em disuputa Bernard Arnault, CEO da LVMH e Elon Musk, CEO Tesla, X, SpaceX e Neuralink. No entanto, Arnault, hoje com 75 anos, possui cinco anos no cargo até se aposentar por atingir o limite de idade para o cargo de executivo-chefe do grupo.

Assim, o empresário dono de marcas como Louis Vuitton, Givenchy, Möet Chandon, Sephora e Tiffany está atento em qual dos seus cinco filhos será o sucessor do conglomerado avaliado em 400 bilhões de euros (1,2 trilhão de reais).

Delphine, Antoine, Alexandre, Fréderic e Jean, todos os herdeiros de Arnault possuem cargos na LVMH. No entanto, apenas dois filhos do primeiro casamento de Arnault, Delphine e Antoine são membros do conselho do grupo. Alexandre e Fréderic possivelmente entrarão no conselho.

Conheça os herdeiros de Bernard Arnault

Delphine Arnault

Delphine Arnault. (Luc Castel/Getty Images)

Delphine é a filha mais velha de Arnault e ingressou no grupo em 2000. Em 2008 foi nomeada vice-diretora da Dior e em 2013 se tornou vice-gerente geral da Louis Vuitton. Com 49 anos, a executiva desempenha um papel vital na LVMH como diretora executiva e vice-presidente da Louis Vuitton. Ela também supervisiona as marcas de moda da empresa, além de liderar iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social.

Antoine Arnault

Antoine Arnault. (Dia Dipasupil/Getty Images)

Antoine é um executivo da LVMH. Ele ocupa o cargo de Chefe de Comunicação e Imagem do grupo. Seu papel abrange a promoção das marcas e a comunicação estratégica. No passado, Antoine foi diretor geral e vice-presidente do conselho da Christian Dior SE.

Alexandre Arnault

Alexandre Arnault. ( Jon Kopaloff/Getty Images)

Com 31 anos, Alexandre é o líder da Rimowa, uma marca de bagagens de luxo da LVMH. Ele trabalhou para revitalizar a marca, trazendo inovação e modernidade para a tradicional fabricante de malas.

Frédéric Arnault

Frédéric Arnault. (Kristy Sparow/Getty Images)

No início do ano, Frédéric Arnault foi nomeado CEO da LVMH Watches, responsável pela Hublot, TAG Heuer e Zenith. Frédéric ingressou na TAG Heuer em 2017 e se tornou o CEO da marca em 2020.

Jean Arnault

O filho caçula, hoje com 26 anos, ingressou no grupo como diretor de marketing da Louis Vuitton e atualmente é o diretor da indústria relojoeira da marca.

Quantas empresas Bernard Arnault possui?

Bernard Arnault é o presidente e CEO da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, um conglomerado renomado que engloba mais de 70 marcas de luxo em diversas indústrias, como moda, beleza, vinhos e relógios.

Através de sua visão estratégica e investimentos, ele expandiu o império da LVMH para abranger um amplo espectro de marcas icônicas e influentes, incluindo Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Moët & Chandon e muitas outras.

O grupo também tem investimentos em setores como hotéis de luxo e mídia, demonstrando a diversificação e alcance das empresas sob o comando de Arnault.

Vale lembrar, no entanto, que o conglomerado é uma empresa francesa e, apesar de seu alto valor de mercado, não faz parte do S&P 500 por não ser sediada nos Estados Unidos.

Quais são as marcas do grupo LVMH

O conglomerado LVMH abriga uma impressionante lista de marcas e subsidiárias em diversas indústrias.

No setor de vinhos e destilados, destacam-se marcas como Ao Yun, Chandon, Hennessy, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Glenmorangie, e Dom Pérignon, entre outras.

Na moda e artigos de couro, o grupo inclui nomes renomados como Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Celine, e Marc Jacobs, abrangendo uma variedade de estilos e estéticas.

A divisão de perfumes e cosméticos é marcada por marcas como Guerlain, Acqua di Parma, Parfums Givenchy, e Fenty Beauty by Rihanna.

No setor de relógios e joias, a LVMH abrange Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co. e outras marcas de prestígio. A divisão de varejo se estende para empresas como DFS, Le Bon Marché e Sephora.

Além disso, o grupo engloba atividades diversas, desde o setor hoteleiro com Bulgari Hotel and Resorts até mídia, incluindo propriedades como Les Echos e Radio Classique.

Essa diversidade reflete a amplitude e influência global da LVMH nos setores de luxo, proporcionando uma presença abrangente em diversas áreas de consumo e entretenimento de alta qualidade.

A demanda por experiências únicas e produtos de alta qualidade impulsiona o prestígio dessas marcas, criando um ambiente onde a excelência é recompensada com sucesso comercial duradouro.

O grupo possui uma estratégia de aquisições, visando aumentar seu retorno sobre patrimônio com novas empresas.