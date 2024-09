11 livros recomendados pelos CEOs das maiores empresas do Brasil

Aqui estão 11 livros recomendados por CEOs e grandes executivos das maiores empresas do Brasil, que podem te inspirar e proporcionar insights valiosos para a sua carreira e vida pessoal. Essas indicações, segundo reportagem da Exame, revelam as obras que moldaram o pensamento estratégico e de liderança de alguns dos nomes mais influentes do mercado.

1. “Implacáveis: Como nós conquistamos o mundo” – Yuval Noah Harari

Recomendado por Ghislaine Dubrule, CEO da Tok&Stok, este livro oferece uma visão fascinante sobre a história da humanidade, com ilustrações e uma narrativa acessível. Harari explora os principais momentos da trajetória humana, oferecendo reflexões que ressoam até os dias atuais.

2. “Nação dopamina: Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar” – Dra. Anna Lembke

Indicado por Rony Meisler, cofundador da Reserva e CEO do grupo AR&CO, o livro da Dra. Lembke aborda o impacto do excesso de estímulos e prazer na sociedade contemporânea. Meisler reforça a importância de controlar o tempo, agendando a leitura como parte de um compromisso sério, como uma reunião de negócios.

3. “Antifrágil: Coisas que se beneficiam com o caos” – Nassim Nicholas Taleb

Para Ana Isabel Carvalho Pinto, cofundadora do Shop2gether, este livro ensina a crescer em meio ao caos, oferecendo estratégias para se fortalecer em momentos difíceis. Taleb explora como as adversidades podem ser oportunidades de crescimento, um conceito essencial para profissionais que buscam resiliência.

4. “O despertar do universo consciente” – Marcelo Gleiser

Recomendado por Patricia Lima, fundadora da Simple Organic, esta obra propõe uma reflexão profunda sobre o futuro da humanidade e a conexão com a natureza. Gleiser traz uma perspectiva única sobre os desafios ambientais e o papel dos povos indígenas na preservação do planeta.

5. “Você aguenta ser feliz?” – Arthur Guerra e Nizan Guanaes

Indicado por André Mendoza, CEO da Naos Brasil, o livro explora o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, oferecendo insights práticos sobre saúde mental e bem-estar. A obra é uma conversa entre o psiquiatra Guerra e o publicitário Guanaes, abordando como manter hábitos saudáveis em tempos desafiadores.

6. “Aurora” – Marcela Ceribelli

Duda Camargo, cofundadora da Pantys, recomenda Aurora como um livro que inspira empoderamento feminino e autocuidado. A obra oferece reflexões sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade contemporânea e sugere caminhos para alcançar o equilíbrio pessoal.

7. “10% mais feliz” – Dan Harris

Para Gabriela Morais, fundadora da Gaab Wellness, este livro é um divisor de águas. Harris compartilha sua experiência de redescoberta pessoal após um episódio marcante, explorando como a espiritualidade e a meditação transformaram sua vida. A leitura é recomendada para quem deseja começar a meditar e buscar mais equilíbrio.

8. “Quem disse que os elefantes não dançam” – Louis V. Gerstner Jr.

Recomendado por Regina Schneidewind, CEO da Gallerist, este livro revela os segredos por trás do sucesso empresarial através de práticas simples e consistentes. Gerstner descreve como a IBM foi transformada ao focar em tarefas básicas com excelência, uma lição valiosa para líderes que buscam sustentabilidade no crescimento.

9. “A arte da guerra” – Sun Tzu

Tulio Landin, co-CEO da Dengo Chocolates, destaca A Arte da Guerra como um guia estratégico que continua relevante para o mundo corporativo. A obra ensina sobre planejamento, competitividade e adaptação, princípios essenciais para o sucesso em um cenário de constantes mudanças.

10. “A vida não é útil” – Ailton Krenak

Luana Génot, fundadora e CEO do ID_BR, recomenda as obras de Ailton Krenak por suas reflexões profundas e acessíveis sobre o ser humano e a natureza. Krenak, recentemente empossado na Academia Brasileira de Letras, traz lições valiosas sobre como viver de forma mais consciente e sustentável.

11. “Dando a volta por cima” – Anderson Baumgartner

Para Manuela Bordasch, CEO e fundadora do Steal The Look, o livro de Anderson Baumgartner é uma lição de superação e persistência. Ele compartilha sua trajetória como fundador da maior agência de modelos do Brasil, mostrando que o sucesso vem da consistência e do compromisso, mesmo diante dos obstáculos.

Essas recomendações oferecem um panorama de leituras que podem inspirar e orientar profissionais em suas jornadas de crescimento pessoal e profissional, destacando temas como resiliência, inovação, autocuidado e sustentabilidade.