Como renovar o visto americano online; veja documentos necessários

Renovar o visto americano é uma etapa importante para quem deseja continuar viajando para os Estados Unidos sem complicações. A boa notícia é que o processo de renovação pode ser feito online, facilitando a vida dos solicitantes. Neste guia, veja como renovar o visto americano pela internet e confira todos os documentos necessários para garantir que seu pedido seja aprovado.

Passos para renovar o visto americano online

Preencha o Formulário DS-160: O primeiro passo para renovar o visto americano é preencher o Formulário DS-160, disponível no site oficial do Departamento de Estado dos EUA. Este formulário é utilizado para todos os tipos de visto de não-imigrante e deve ser preenchido com atenção, fornecendo informações precisas e completas. Pague a Taxa de Solicitação de Visto (MRV): Após preencher o formulário DS-160, você precisará pagar a taxa de solicitação de visto (MRV). O pagamento pode ser feito online, e o valor varia de acordo com o tipo de visto solicitado. A taxa do visto de Turismo e Negócios (B1/B2) está em US$ 185. Guarde o comprovante de pagamento, pois ele será necessário durante o processo de renovação. Agende uma Entrevista (se necessário): Dependendo do tipo de visto e de sua situação específica, você pode ser dispensado da entrevista consular. No entanto, se uma entrevista for necessária, agende uma data conveniente através do site oficial do Serviço de Informação de Vistos dos EUA. Envie Documentos por Correio ou Compareça ao CASV: Em alguns casos, você pode ser solicitado a enviar seus documentos por correio ou comparecer a um Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) para a coleta de dados biométricos e entrega de documentos.

Documentos necessários para renovar o visto americano

Passaporte Válido : Seu passaporte deve estar válido por pelo menos seis meses após a data prevista de entrada nos Estados Unidos.

: Seu passaporte deve estar válido por pelo menos seis meses após a data prevista de entrada nos Estados Unidos. Formulário DS-160 Confirmado : O comprovante de preenchimento do Formulário DS-160 com o código de barras.

: O comprovante de preenchimento do Formulário DS-160 com o código de barras. Foto Recente : Uma foto recente, colorida e com fundo branco, que atenda às especificações do Departamento de Estado dos EUA.

: Uma foto recente, colorida e com fundo branco, que atenda às especificações do Departamento de Estado dos EUA. Comprovante de Pagamento da Taxa MRV : O recibo de pagamento da taxa de solicitação de visto.

: O recibo de pagamento da taxa de solicitação de visto. Visto Anterior : O visto anterior (caso ainda esteja no passaporte) ou uma cópia do mesmo.

: O visto anterior (caso ainda esteja no passaporte) ou uma cópia do mesmo. Documentos Adicionais (se aplicável): Dependendo do tipo de visto e da sua situação, outros documentos podem ser necessários, como comprovantes de emprego, vínculos familiares ou financeiros.

Onde renovar o visto americano?

O pedido pode ser feito pela internet, porém, com entrega presencial dos documentos solicitados no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV), em um dos endereços listados abaixo:

Brasília

Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, S/N, Espaço 2001 – Mezanino Brasília, DF (ao lado da rampa de entrada para o embarque doméstico).

Telefone: (61) 3550-0774

Recife

Comercial Bandeira – Av. Herculano Bandeira, 949- Pina Recife – PE, 51110-130

Telefone: (81) 4042-0050

Rio de Janeiro

Shopping Bossa Nova Mall – Ao lado do Aeroporto Santos Dumont – Loja SS101 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20021-010

Telefone: (21) 4042-0584

São Paulo

Av. José Maria Whitaker, 370 – Vila Mariana São Paulo – SP, 04057-000

Telefone: (11) 3230-2170

Porto Alegre

Av. Assis Brasil, 1889 Passo d’Areia – Porto Alegre – RS, 91010-004

Telefone: (51) 3345-6000

Para garantir que você está seguindo todos os procedimentos corretamente e utilizando as informações mais atualizadas, consulte sempre fontes oficiais:

Fique atento

Renovar o visto americano online é um processo simplificado que pode ser realizado com facilidade se você seguir as etapas corretas e reunir todos os documentos necessários. Ao utilizar fontes oficiais e garantir que todas as informações fornecidas são precisas, você aumentará suas chances de sucesso na renovação do seu visto.

