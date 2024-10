Eztec pede para antecipar bônus de subscrição na Adolpho Lindenberg e deixa porta aberta para fusão

A Eztec anunciou seu interesse em antecipar o período de exercício do bônus de subscrição, que lhe garante participação na construtora Adolpho Lindenberg.

A possível antecipação do bônus pode acelerar uma fusão entre as duas incorporadoras.

Inicialmente previsto para o intervalo de 2026 e 2027, o pedido busca antecipar essa janela para 2024/2025.

A operação está sujeita à aprovação do conselho da Lindenberg e de órgãos reguladores, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

As empresas, que já têm uma joint venture desde 2022, com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 2 bilhões em projetos lançados, seguem colaborando no desenvolvimento de empreendimentos em São Paulo.