Com 24 mansões, cofundador da Oracle é magnata com mais imóveis no mundo; veja ranking

Terceira pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos adquiriu recentemente a sua nona mansão nos Estados Unidos. O fundador da Amazon aumentou a lista de bens em seu nome com a compra de uma propriedade em Indian Creek Village, ilha artificial considerada um "bunker" dos ricaços em Miami, no estado da Flórida. Fontes disseram à Bloomberg que o negócio foi fechado por US$ 68 milhões (quase R$ 330 milhões, na cotação atual).

No entanto, Bezos está longe de ser o bilionário com mais imóveis do mundo. De acordo com a revista "Forbes", este posto pertence ao cofundador da Oracle Larry Ellison, que tem 24 mansões — incluindo três em Newport, em Rhode Island; quatro em Woodside, na Califórnia; e seis em Malibu, onde ele também tem um restaurante e um spa. Além disso, o bilionário gastou US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão) para adquirir "quase tudo" de uma das principais ilhas do Havaí, diz a revista.

Magnatas costumam comprar e fundir propriedades — muitas vezes, por meio de suas sociedades de responsabilidade limitada e fundos de investimento, não em nome próprio. Por isso, a "Forbes" pondera ser difícil rastrear quantas mansões pertencem a cada ricaço. No entanto, a revista identificou pelo menos cinco bilionários com pelo menos dez casas. Veja abaixo o ranking:

1 - Larry Ellison, cofundador da Oracle

Com patrimônio líquido estimado em US$ 144,9 bilhões (R$ 706 bilhões), Ellison gastou US$ 173 milhões (R$ 843 milhões) para comprar uma mansão em Palm Beach. É a mais recente de 24 mansões ligadas ao bilionário, cujo patrimônio em imóveis supera US$ 1 bilhão (R$ 4,8 bilhões). Seis das propriedades ficam em Carbon Beach, em Malibu, na Califórnia, numa área conhecida como "Praia dos Bilionários".

Em 2012, ele comprou 98% dos imóveis da ilha de Lanai, no Havaí, tornando-se empregador de quase todos os três mil habitantes locais. O magnata se mudou para a ilha durante a pandemia de Covid-19.

2 - Ken Griffin, investidor de fundos hedge

Com patrimônio líquido de US$ 33,2 bilhões (R$ 161 bilhões), o magnata dos fundos de hedge tem 13 mansões nos Estados Unidos e no exterior, segundo a revista "Forbes". Duas delas ficam em Chicago, onde ele vivia até se mudar no ano passado para a Flórida, onde possui outras sete mansões. Em Palm Beach, por exemplo, ele gastou cerca de US$ 450 milhões (R$ 2,1 bilhões) para adquirir e demolir antigas casas na orla e construir um complexo residencial para a família.

Griffin também comprou a casa vendida pelo maior valor na História dos Estados Unidos. Desembolsou US$ 238 milhões (R$ 1,1 bilhão), em 2019, por uma cobertura em Nova York com vista para o Central Park. Em Londres, ele gastou outros US$ 122 milhões (R$ 594 milhões) para ter a mansão em que o líder francês Charles De Gaulle morou durante a Segunda Guerra Mundial.

3 - Eric Schmidt, ex-CEO da Google

Com fortuna estimada em US$ 21,1 bilhões (R$ 102,8 bilhões), Eric Schmidt também tem 13 mansões. Em dezembro de 2021, ele gastou US$ 65 milhões pela casa Enchanted Hill, em Beverly Hills, que pertencia ao cofundador da Microsoft Paul Allen, morto em 2018. O ex-CEO da Google tem quatro mansões em Los Angeles e coberturas com isolamento acústico em Nova York, diz a Forbes.

4 - Ron Burkle, empresário e investidor

O cofundador Yucaipa Companies tem 11 mansões, segundo a Forbes. Com patrimônio estimado em US$ 3 bilhões (R$ 14,6 bilhões), ele comprou em 1993 a mansão em Beverly Hills que pertencia a Harold Lloyd, estrela do cinema mudo de Hollywood. Em 2020, ele adquiriu o rancho Neverland, que era de Michael Jackson, por US$ 22 milhões (R$ 107 milhões). O empresário vive em Manhattan, numa cobertura de três andares que foi usado como casa do personagem Mr. Big em vários episódios de “Sex and the City”. A propriedade está à venda por US$ 32,5 milhões (R$ 158 milhões).

5 - Oprah Winfrey, apresentadora e empresária

Oprah Winfrey tem pelo menos dez casas nos EUA, segundo a Forbes. Com patrimônio estimado em US$ 2,5 bilhões (R$ 12 bilhões), começou, em 2001, a comprar vários terrenos de Montecito, recanto de luxo da Califórnia, para fundir e criar a sua propriedade "Terra Prometida". Segundo a revista, a apresentadora teria vendido uma de suas propriedades no local para a atriz Jennifer Aniston, no ano passado. No entanto, Oprah ainda é dona de pelo menos quatro casas em Montecito.

6 - Michael Bloomberg, empresário

Michael Bloomberg tem pelo menos dez propriedades nos Estados Unidos e no exterior. Cinco delas, segundo a Forbes, ficam na região de Nova York, incluindo a histórica propriedade Ballyshear em Southampton, que ele comprou por US$ 20 milhões (R$ 97 milhões) em 2011. Ele também gastou US$ 25 milhões em 2015 por uma mansão em Londres. A fortuna do magnata da mídia e do mercado financeiro é estimada em US$ 96,3 bilhões (R$ 469 bilhões).

7 - Jeff Bezos, fundador da Amazon

Um levantamento feito em reportagens da Bloomberg, do site especializado Architectural Digest e do jornal Wall Street Journal, entre outros diários americanos, aponta que Bezos já gastou pelo menos US$ 581,3 milhões para ter propriedades em solo americano desde 1998 — isto é, R$ 2,82 bilhões. Isso sem contar o montante despendido em reformas e aprimoramentos. A fortuna do magnata é estimada pela Forbes em US$ 160 bilhões, ou R$ 776 bilhões.

Jeff Bezos fundou a Amazon em 1995. Em apenas dois meses, já despachava encomendas para todos os Estados Unidos e mais de 45 países. Com o sucesso do negócio, em 1998, o empresário pagou US$ 10 milhões por uma propriedade de mais de 2,6 mil metros quadrados, com duas mansões, no exclusivo bairro de Medina, em Seattle. Em 2010, ele adquiriu a propriedade ao lado, de mais 2,2 mil metros quadrados, que estava à venda por US$ 53 milhões.

Indo para Nova York, Bezos comprou do executivo da Sony Music Tommy Mottola três unidades num prédio de luxo "The Century". Pagou, por elas, outros US$ 7,65 milhões, de acordo com notícias de 1999, quando foi fechado o negócio. Em 2012, ele adquiriu por US$ 5,3 milhões mais uma propriedade no mesmo endereço.

Bezos decidiu investir no Texas a partir de 2004. Segundo o "Wall Street Journal", ele comprou um rancho originário dos anos 1920, em Van Horn, que custou milhões numa reforma ao antigo proprietário, o advogado Ronald Stasny. Os valores da compra não foram divulgados. Mais tarde, o local passou a servir como base de operações da empresa espacial de Bezos, a Blue Origin.

Já em 2007, o magnata comprou uma mansão de estilo espanhol por US$ 24,45 milhões em Beverly Hills, uma das áreas mais valorizadas da Califórnia e de todo o país. De acordo com o "LA Times", a propriedade tem sete quartos, sete banheiros, quadra de tênis, fontes e garagem para seis carros. Dez anos depois, o empresário estendeu essa propriedade, comprando uma ao lado, por US$ 12,9 milhões, com mais quatro quartos e seis banheiros.

Mas foi em fevereiro de 2020 que o dono da Amazon fez seu maior investimento já divulgado ao público, também em Beverly Hills: somou ao patrimônio uma megamansão de US$ 165 milhões, que pertencia ao magnata da mídia David Geffen. Falou-se, na época, que era o preço mais alto em uma transação imobiliária residencial na área de Los Angeles. A propriedade, de mais de 1,2 mil metros quadrados e projetada para o titã do cinema de Hollywood Jack Warner, na década de 1930, tem estilo georgiano com amplos terraços e seu próprio campo de golfe de nove buracos. Em julho do mesmo ano, Bezos comprou a propriedade adjacente, por US$ 10 milhões.

Também em 2016, Bezos comprou duas mansões na capital Washington, no bairro Kalorama, que lhe custaram US$ 23 milhões, conforme noticiou o "Washington Post". Em 2020, ele adquiriu a propriedade em frente a essa por US$ 5 milhões. Na época, a mídia americana especulou que o bilionário apenas queria garantir a privacidade de sua residência original.

Em 2019, o dono da Amazon voltou a investir em Nova York. Comprou três unidades num mesmo prédio de luxo de frente para o parque do bairro Madison Square ao valor total de US$ 80 milhões, incluindo uma cobertura de três andares. Em abril de 2020, comprou um quarto apartamento no mesmo local, por mais US$ 16 milhões; em 2021, comprou o quinto, por outros US$ 23 milhões, formando um "quintuplex" em Manhattan de mais de 1,8 mil metros quadrados.

A partir de 2021, Bezos também passou a ser dono de um complexo em La Perouse Bay, em Maui, no Havaí, pelo preço de US$ 78 milhões. A propriedade tem uma casa principal de quase 420 metros quadrados, casa de hóspedes, cozinha ao ar livre, vista panorâmica e piscina de 65 metros quadrados.