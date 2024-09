“As multinacionais deveriam buscar essas 7 qualidades nos estagiários”, diz executiva da Bayer

A Bayer Brasil está reformulando desde a pandemia sua abordagem de contratação de estagiários, focando em competências comportamentais, como a capacidade de adaptação e resolução de problemas. A multinacional alemã, com forte presença no setor de ciências da vida, está atenta às necessidades do mercado e entre as habilidades mais buscadas nos estudantes não está mais o inglês, afirma Erica Barbagalo, VP de Recursos Humanos da Bayer no Brasil e para a divisão agrícola Latam.

"Hoje, o que procuramos vai além de uma formação tradicional. Queremos estagiários com soft skills que incluam a resiliência e a capacidade de aprender constantemente", diz.

Processo seletivo sem barreiras

O programa de estágio também está oferecendo uma nova abordagem nos últimos anos. Atualmente, o RH não exige mais a formação em faculdades de primeira linha ou conhecimento de inglês, como era anteriormente.

"Eliminamos a necessidade do inglês, porque queremos focar no que realmente importa: as competências da função", afirma a VP de RH da Bayer, que reforça que os estudantes aprovados para estagiar na companhia ganham uma bolsa de 100%% para estudar o idioma.

A companhia também busca com que todos os processos seletivos tenham representatividade, buscando a inclusão de gênero, raça e outras minorias. "Diversidade é parte do DNA da empresa. Nos processos seletivos, garantimos que sempre haja representatividade", afirma Barbagalo.

As 7 qualidades essenciais para um estagiário da Bayer

Entre as principais qualidades que as multinacionais precisam buscas hoje nos estagiários, segundo Barbagalo, são:

Agilidade no aprendizado (Learning Agility): Capacidade de aprender de forma contínua e rápida, se adaptando às mudanças no ambiente corporativo.

Capacidade de aprender de forma contínua e rápida, se adaptando às mudanças no ambiente corporativo. Lifelong Learning (aprendizado ao longo da vida): Esse conceito envolve a capacidade de aprender continuamente durante toda a carreira e a vida pessoal, adaptando-se às novas exigências do mercado e do ambiente corporativo.

Esse conceito envolve a capacidade de aprender continuamente durante toda a carreira e a vida pessoal, adaptando-se às novas exigências do mercado e do ambiente corporativo. Resolução de problemas: Habilidade de identificar e propor soluções de forma ágil.

Habilidade de identificar e propor soluções de forma ágil. Pensamento estratégico: Capacidade de pensar de forma analítica e estratégica, considerando diferentes alternativas para alcançar os objetivos.

Capacidade de pensar de forma analítica e estratégica, considerando diferentes alternativas para alcançar os objetivos. Resiliência: Capacidade de se adaptar e continuar avançando em um ambiente dinâmico e desafiador.

Capacidade de se adaptar e continuar avançando em um ambiente dinâmico e desafiador. Trabalho em equipe: Facilidade para colaborar com outras pessoas e trabalhar de forma integrada.

Facilidade para colaborar com outras pessoas e trabalhar de forma integrada. Empatia: Habilidade de se colocar no lugar do outro, essencial para trabalhar bem em equipe e com clientes.

"O mundo corporativo é dinâmico e precisamos de pessoas que saibam se adaptar rapidamente", afirma Barbagalo.

Programa de estágio

O programa de estágio da Bayer, segundo Barbagalo, abre cerca de 140 vagas por ano. Neste mês, o programa está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro.

"Temos um programa de mentoria e uma forte rede de estagiários que se apoiam. É gratificante ver como eles evoluem juntos", afirma a executiva.

Além da bolsa-auxílio, que pode variar de R$1.200 a R$2.800 dependendo da área e carga horária, a Bayer oferece um pacote de benefícios diferenciado para todo o time.

Os benefícios da Bayer a todos os funcionários

Estagiários e até C-Levels da Bayer possuem diferentes benefícios, que vão além dos tradicionais como vale-refeição e plano de saúde, como subsídios para medicamentos e o programa de bem-estar, que oferece suporte financeiro, psicológico e até judicial para os funcionários, ajudando em questões pessoais e profissionais.

Há também benefícios que variam de acordo com a área, como é o caso da flexibilidade de horário, e o Flex Fridays, em que trabalham até 13h nas sextas-feiras.

“Temos o ‘BayFlex’ que permite que os funcionários combinem com seus líderes quantos dias podem trabalhar em home office”, diz a VP de RH da Bayer.

Outra política da empresa que pode ser vista como benefício são as transições internas. Barbagalo, que está há 12 anos na Bayer e há um ano liderando o RH, comprova a importância da transição de carreira dentro de uma empresa.

"Uma das vantagens de uma empresa com o tamanho e diversidade da Bayer é a possibilidade de movimentação lateral, onde o desenvolvimento das competências pode abrir portas para novas áreas", afirma.

“Sempre gostei de temas como desenvolvimento humano e diversidade e após anos me dedicando ao jurídico, encontrei no RH uma nova realização e desafio profissional”, diz a executiva.