A tecnologia blockchain, conhecida por ser a base das criptomoedas, tem se expandido para diversas áreas, criando novas oportunidades profissionais. No Brasil, a demanda por especialistas na área tem crescido significativamente.

Conheça sete profissões em destaque nesse setor, suas áreas de atuação, responsabilidades, possíveis especializações e médias salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a capital paulista como referência.

O que é blockchain?

blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite a criação de um livro-razão digital, seguro e transparente. Cada bloco contém um conjunto de transações ou dados, que são validados e adicionados à cadeia de forma cronológica e imutável.

Essa estrutura descentralizada garante a integridade das informações, eliminando a necessidade de intermediários e aumentando a confiança nas transações digitais.

7 profissões para quem quer trabalhar com blockchain

Quem se interessa pela área de exatas, finanças e tecnologia, pode escolher diversas profissões para adentrar no mundo das blockchains.

1- Desenvolvedor de Blockchain

Atua na área de tecnologia da Informação, desenvolvendo e implementando soluções baseadas em blockchain. Também cria contratos inteligentes (smart contracts) e mantém redes descentralizadas.

Média salarial : Aproximadamente R$ 8.658 mensais.

: Aproximadamente R$ 8.658 mensais. Possíveis especializações: Desenvolvimento de contratos inteligentes, arquitetura de redes blockchain, segurança de blockchain.

2- Arquiteto de Soluções

Também atua no setor de Tecnologia da Informação, mas neste caso é responsável por projetar e supervisiona a implementação de soluções blockchain, garantindo que atendam às necessidades específicas de negócios.

Média salarial : R$ 15.ooo, a depender da senioridade

: R$ 15.ooo, a depender da senioridade Possíveis especializações: Integração de blockchain com sistemas legados, otimização de desempenho de redes blockchain.

3- Analista de Negócios em Blockchain

Trabalha em consultorias e análises de negócios, identificando oportunidades para aplicação de blockchain em processos empresariais, analisa viabilidade e propõe soluções inovadoras.

Média salarial : R$ 8.300

: R$ 8.300 Possíveis especializações: Consultoria estratégica em blockchain, análise de casos de uso em diferentes indústrias.

4- Especialista em Segurança de Blockchain

Atua na área de Segurança da Informação, garantindo a integridade e segurança das redes blockchain, identificando vulnerabilidades e implementando medidas de proteção contra ataques cibernéticos.

Média salarial : R$ 5.000

: R$ 5.000 Possíveis especializações: Auditoria de contratos inteligentes, análise forense de blockchain, desenvolvimento de protocolos de segurança.

5- Engenheiro de Protocolos

Atua em Pesquisa e Desenvolvimento, criando novos protocolos e algoritmos para melhorar a eficiência, escalabilidade e segurança das redes blockchain.

Média salarial : até R$ 30.000 a depender do cargo, senioridade e empresa na qual trabalha

: até R$ 30.000 a depender do cargo, senioridade e empresa na qual trabalha Possíveis especializações: Pesquisa em algoritmos de consenso, desenvolvimento de novas arquiteturas de blockchain.

6- Gerente de Projetos

Trabalha em Gestão de Projetos, coordenando equipes multidisciplinares para implementar soluções blockchain, gerencia cronogramas, orçamentos e comunicação entre stakeholders.

Média salarial : R$ 15.000

: R$ 15.000 Possíveis especializações: Gestão de projetos ágeis em blockchain, liderança de equipes de desenvolvimento descentralizado.

7- Advogado Especializado

Trabalha na área jurídica das empresas e assessora em questões legais relacionadas a blockchain, como regulamentação de criptomoedas, contratos inteligentes e conformidade regulatória.

Média salarial : R$10.000

: R$10.000 Possíveis especializações: Direito financeiro digital, propriedade intelectual em tecnologias descentralizadas.

Por que vale a pena?

Trabalhar com blockchain pode ser extremamente vantajoso por diversos motivos, tanto do ponto de vista financeiro quanto profissional.

A tecnologia está transformando setores-chave da economia global e está se tornando cada vez mais essencial para resolver problemas de transparência, segurança e eficiência.

Além disso, a rápida adoção e a escassez de profissionais qualificados criam um cenário onde as oportunidades são vastas, e os salários são atrativos.

Por que você deve saber disso?

Com a crescente adoção do blockchain, entender as oportunidades profissionais nesse campo pode ser crucial para quem busca se destacar no mercado de trabalho.

Conhecer as diferentes carreiras disponíveis permite alinhar interesses pessoais com as demandas do setor, garantindo relevância e empregabilidade em um cenário tecnológico em constante evolução.