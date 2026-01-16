O que ninguém conta sobre o sucesso de Steve Jobs — e o que isso diz sobre você

Steve Jobs (Justin Sulivan/AFP Photo)
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16h51.
É comum olhar para figuras como Steve Jobs e concluir que o sucesso nasce com algumas pessoas. Talento, carisma, visão e genialidade, tudo parece ter vindo pronto. Mas essa narrativa ignora que ninguém começa sendo a versão final de si mesmo.
O especialista em liderança Jeff Haden desmonta essa ideia ao mostrar que até ícones da inovação passaram por um longo processo de lapidação.
Ou seja, o que diferencia quem cresce não é quem a pessoa é no começo, mas quem ela se torna ao longo do caminho. As informações foram retiradas de Inc.
Haden relembra quando conheceu o piloto da NASCAR Ross Chastain, ainda longe do estrelato. Na época, ele dirigia trailers, ajudava em ativações de patrocinadores e competia em equipes com poucos recursos. Era esforçado e acessível, mas ainda longe da figura segura, articulada e requisitada que se tornaria anos depois.
Com o tempo, vieram os resultados: vice-campeonato da Cup Series, entrevistas nacionais, interação com CEOs, patrocinadores e fãs. Chastain não apenas evoluiu tecnicamente, mas também como profissional, comunicador e representante da própria marca pessoal.
Segundo Haden, o mais importante é que ele não deixou de ser quem era, apenas se tornou melhor em ser ele mesmo.
O mesmo raciocínio se aplica a Steve Jobs. Existe uma tendência de acreditar que ele sempre foi exatamente como o mundo o conheceu: visionário, confiante, brilhante. Mas essa versão ignora os erros, os conflitos, as limitações e o processo de amadurecimento que moldaram sua liderança.
A ideia de que grandes nomes “já nasceram prontos” cria um efeito colateral perigoso: faz profissionais comuns acreditarem que não são feitos para crescer.
A realidade, segundo o artigo, é outra. Competências são desenvolvidas. Postura é construída. Repertório é adquirido.
No mercado atual, marcado por tecnologia, mudanças rápidas e exigência constante, esperar estar “pronto” é um dos maiores bloqueios de crescimento. O artigo reforça que visibilidade, confiança e domínio vêm depois da ação — não antes.
Assim como Ross Chastain se tornou Ross Chastain, e Steve Jobs se tornou Steve Jobs, profissionais relevantes são resultado de processo, não de destino.
