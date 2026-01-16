O que ninguém conta sobre o sucesso de Steve Jobs — e o que isso diz sobre você

É comum olhar para figuras como Steve Jobs e concluir que o sucesso nasce com algumas pessoas. Talento, carisma, visão e genialidade, tudo parece ter vindo pronto. Mas essa narrativa ignora que ninguém começa sendo a versão final de si mesmo.

O especialista em liderança Jeff Haden desmonta essa ideia ao mostrar que até ícones da inovação passaram por um longo processo de lapidação.

Ou seja, o que diferencia quem cresce não é quem a pessoa é no começo, mas quem ela se torna ao longo do caminho. As informações foram retiradas de Inc.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

Ninguém começa refinado — começa em construção

Haden relembra quando conheceu o piloto da NASCAR Ross Chastain, ainda longe do estrelato. Na época, ele dirigia trailers, ajudava em ativações de patrocinadores e competia em equipes com poucos recursos. Era esforçado e acessível, mas ainda longe da figura segura, articulada e requisitada que se tornaria anos depois.

Com o tempo, vieram os resultados: vice-campeonato da Cup Series, entrevistas nacionais, interação com CEOs, patrocinadores e fãs. Chastain não apenas evoluiu tecnicamente, mas também como profissional, comunicador e representante da própria marca pessoal.

Segundo Haden, o mais importante é que ele não deixou de ser quem era, apenas se tornou melhor em ser ele mesmo.

O mito do talento natural atrapalha mais do que ajuda

O mesmo raciocínio se aplica a Steve Jobs. Existe uma tendência de acreditar que ele sempre foi exatamente como o mundo o conheceu: visionário, confiante, brilhante. Mas essa versão ignora os erros, os conflitos, as limitações e o processo de amadurecimento que moldaram sua liderança.

A ideia de que grandes nomes “já nasceram prontos” cria um efeito colateral perigoso: faz profissionais comuns acreditarem que não são feitos para crescer.

A realidade, segundo o artigo, é outra. Competências são desenvolvidas. Postura é construída. Repertório é adquirido.

Profissionais de alta performance são construídos, não descobertos

No mercado atual, marcado por tecnologia, mudanças rápidas e exigência constante, esperar estar “pronto” é um dos maiores bloqueios de crescimento. O artigo reforça que visibilidade, confiança e domínio vêm depois da ação — não antes.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

Assim como Ross Chastain se tornou Ross Chastain, e Steve Jobs se tornou Steve Jobs, profissionais relevantes são resultado de processo, não de destino.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões

Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores

Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios

Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!