Os 5 hábitos no trabalho que são comuns na Áustria, mas raros no Brasil

Executiva compara rotinas corporativas e explica o que muda ao trocar o mercado brasileiro pelo europeu

Sarita Vollnhofer, austríaca e CHRO da Alice: “É preciso ter mente e coração abertos para ter uma carreira internacional. São justamente as diferenças que nos tornam profissionais e pessoas mais completas” (Alice/Divulgação)

Layane Serrano
Repórter

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16h48.

Nascida em Hinterbrühl, uma pequena cidade austríaca de cerca de 5 mil habitantes nos arredores de Viena, Sarita Vollnhofer cresceu em um ambiente marcado por educação pública de qualidade, disciplina e forte incentivo ao aprendizado de idiomas. Foi ali que ela se formou em Administração e iniciou sua trajetória profissional — que, anos depois, se tornaria internacional.

Além do alemão, língua oficial do país, Sarita aprendeu inglês, francês e espanhol ainda na escola. O interesse por outras culturas a levou, durante a graduação, a buscar uma experiência fora da Europa.

“Eu queria muito estudar em um país de língua inglesa e acabei escolhendo um lugar completamente diferente do meu: a África do Sul”, conta.

A vivência no continente africano foi transformadora. O contato com realidades mais precárias nas áreas de saúde e educação despertou nela um senso mais profundo de propósito. “Vi uma desigualdade social muito maior do que aquela que eu conhecia. Isso me estimulou a entender melhor o mundo e a pensar em como contribuir com a sociedade”, afirma.

A partir dali, a carreira ganhou contornos globais. Sarita fez mestrado em Relações Internacionais e Saúde Pública na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, trabalhou na ONU, em Nova York, passou pela Nicarágua — e, por fim, chegou ao Brasil.

A mudança definitiva teve também um motivo pessoal. “Conheci um brasileiro quando estudava nos EUA. Decidimos nos casar e construir nossa família no Brasil”, diz.

Ela brinca que o destino já estava traçado, a começar pelo nome. “Sarita nem é um nome comum na Áustria. Acho que minha mãe, de alguma forma, já imaginava que eu viveria em um país latino”, diz Vollnhofer, que hoje é CHRO da Alice, empresa brasileira de saúde.

Apesar da fluência em quatro idiomas, aprender português foi indispensável para dar continuidade à carreira no Brasil. Ainda assim, o maior desafio não foi a língua, mas a adaptação cultural.

“O idioma você estuda. A cultura, você vive — e isso exige abertura”, afirma.

Há cerca de dez anos no país, Sarita hoje ocupa o cargo de CHRO da healthtech Alice. Com a bagagem de quem já trabalhou em diferentes continentes, ela relembra contrastes marcantes entre o ambiente corporativo austríaco e o brasileiro.

Como é trabalhar na Áustria

  • Pontualidade é regra absoluta: chegar cinco minutos antes é o esperado; chegar “em cima da hora” pode soar como atraso.
  • Reuniões são curtas e objetivas: conversas longas só acontecem se forem realmente necessárias.
  • Comunicação direta e formal: pouco espaço para rodeios ou mensagens nas entrelinhas.
  • Vida pessoal fica fora do escritório: compartilhar detalhes íntimos pode ser visto como excesso.
  • Almoço rápido e funcional: comer na própria mesa ou pegar algo simples no mercado é o padrão.

Como é trabalhar no Brasil

  • Flexibilidade no tempo: o famoso “cinco minutinhos” pode se alongar — e ninguém se surpreende.
  • Reuniões mais sociais: café, pão de queijo e conversas informais fazem parte do ritual.
  • Comunicação calorosa e informal: falar da vida pessoal ajuda a criar vínculos.
  • Encontros mais longos: o “quebra-gelo” é quase obrigatório antes de entrar na pauta.
  • Hábitos curiosos: escovar os dentes durante o expediente é comum — algo impensável na Áustria.

Para Sarita, essa informalidade foi decisiva para sua integração.

“A cultura aberta dos brasileiros me ajudou muito a criar laços, entender melhor o país e fazer amigos”, afirma.

A quem sonha com uma carreira internacional, o conselho é claro: idioma é essencial, mas não basta.

“Aprender a língua local é fundamental para o trabalho e para a adaptação cultural. No começo, ter amigos da sua nacionalidade traz segurança, mas fazer amizades com pessoas do país é o que realmente acelera a integração”, diz.

Por fim, ela reforça que a experiência exige mais do que currículo.

“É preciso ter mente e coração abertos. No início pode ser difícil, mas são justamente as diferenças que nos tornam profissionais e pessoas mais completas.”

