Os 5 hábitos no trabalho que são comuns na Áustria, mas raros no Brasil

Nascida em Hinterbrühl, uma pequena cidade austríaca de cerca de 5 mil habitantes nos arredores de Viena, Sarita Vollnhofer cresceu em um ambiente marcado por educação pública de qualidade, disciplina e forte incentivo ao aprendizado de idiomas. Foi ali que ela se formou em Administração e iniciou sua trajetória profissional — que, anos depois, se tornaria internacional.

Além do alemão, língua oficial do país, Sarita aprendeu inglês, francês e espanhol ainda na escola. O interesse por outras culturas a levou, durante a graduação, a buscar uma experiência fora da Europa.

“Eu queria muito estudar em um país de língua inglesa e acabei escolhendo um lugar completamente diferente do meu: a África do Sul”, conta.

A vivência no continente africano foi transformadora. O contato com realidades mais precárias nas áreas de saúde e educação despertou nela um senso mais profundo de propósito. “Vi uma desigualdade social muito maior do que aquela que eu conhecia. Isso me estimulou a entender melhor o mundo e a pensar em como contribuir com a sociedade”, afirma.

A partir dali, a carreira ganhou contornos globais. Sarita fez mestrado em Relações Internacionais e Saúde Pública na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, trabalhou na ONU, em Nova York, passou pela Nicarágua — e, por fim, chegou ao Brasil.

A mudança definitiva teve também um motivo pessoal. “Conheci um brasileiro quando estudava nos EUA. Decidimos nos casar e construir nossa família no Brasil”, diz.

Ela brinca que o destino já estava traçado, a começar pelo nome. “Sarita nem é um nome comum na Áustria. Acho que minha mãe, de alguma forma, já imaginava que eu viveria em um país latino”, diz Vollnhofer, que hoje é CHRO da Alice, empresa brasileira de saúde.

Apesar da fluência em quatro idiomas, aprender português foi indispensável para dar continuidade à carreira no Brasil. Ainda assim, o maior desafio não foi a língua, mas a adaptação cultural.

“O idioma você estuda. A cultura, você vive — e isso exige abertura”, afirma.

Há cerca de dez anos no país, Sarita hoje ocupa o cargo de CHRO da healthtech Alice. Com a bagagem de quem já trabalhou em diferentes continentes, ela relembra contrastes marcantes entre o ambiente corporativo austríaco e o brasileiro.

Como é trabalhar na Áustria

Pontualidade é regra absoluta : chegar cinco minutos antes é o esperado; chegar “em cima da hora” pode soar como atraso.

: chegar cinco minutos antes é o esperado; chegar “em cima da hora” pode soar como atraso. Reuniões são curtas e objetivas : conversas longas só acontecem se forem realmente necessárias.

: conversas longas só acontecem se forem realmente necessárias. Comunicação direta e formal : pouco espaço para rodeios ou mensagens nas entrelinhas.

: pouco espaço para rodeios ou mensagens nas entrelinhas. Vida pessoal fica fora do escritório : compartilhar detalhes íntimos pode ser visto como excesso.

: compartilhar detalhes íntimos pode ser visto como excesso. Almoço rápido e funcional: comer na própria mesa ou pegar algo simples no mercado é o padrão.

Como é trabalhar no Brasil

Flexibilidade no tempo : o famoso “cinco minutinhos” pode se alongar — e ninguém se surpreende.

: o famoso “cinco minutinhos” pode se alongar — e ninguém se surpreende. Reuniões mais sociais : café, pão de queijo e conversas informais fazem parte do ritual.

: café, pão de queijo e conversas informais fazem parte do ritual. Comunicação calorosa e informal : falar da vida pessoal ajuda a criar vínculos.

: falar da vida pessoal ajuda a criar vínculos. Encontros mais longos : o “quebra-gelo” é quase obrigatório antes de entrar na pauta.

: o “quebra-gelo” é quase obrigatório antes de entrar na pauta. Hábitos curiosos: escovar os dentes durante o expediente é comum — algo impensável na Áustria.

Para Sarita, essa informalidade foi decisiva para sua integração.

“A cultura aberta dos brasileiros me ajudou muito a criar laços, entender melhor o país e fazer amigos”, afirma.

A quem sonha com uma carreira internacional, o conselho é claro: idioma é essencial, mas não basta.

“Aprender a língua local é fundamental para o trabalho e para a adaptação cultural. No começo, ter amigos da sua nacionalidade traz segurança, mas fazer amizades com pessoas do país é o que realmente acelera a integração”, diz.

Por fim, ela reforça que a experiência exige mais do que currículo.

“É preciso ter mente e coração abertos. No início pode ser difícil, mas são justamente as diferenças que nos tornam profissionais e pessoas mais completas.”