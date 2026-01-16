Os 5 hábitos no trabalho que são comuns na Áustria, mas raros no Brasil

Sarita Vollnhofer, austríaca e CHRO da Alice: “É preciso ter mente e coração abertos para ter uma carreira internacional. São justamente as diferenças que nos tornam profissionais e pessoas mais completas” (Alice/Divulgação)
Repórter
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16h48.
Nascida em Hinterbrühl, uma pequena cidade austríaca de cerca de 5 mil habitantes nos arredores de Viena, Sarita Vollnhofer cresceu em um ambiente marcado por educação pública de qualidade, disciplina e forte incentivo ao aprendizado de idiomas. Foi ali que ela se formou em Administração e iniciou sua trajetória profissional — que, anos depois, se tornaria internacional.
Além do alemão, língua oficial do país, Sarita aprendeu inglês, francês e espanhol ainda na escola. O interesse por outras culturas a levou, durante a graduação, a buscar uma experiência fora da Europa.
“Eu queria muito estudar em um país de língua inglesa e acabei escolhendo um lugar completamente diferente do meu: a África do Sul”, conta.
A vivência no continente africano foi transformadora. O contato com realidades mais precárias nas áreas de saúde e educação despertou nela um senso mais profundo de propósito. “Vi uma desigualdade social muito maior do que aquela que eu conhecia. Isso me estimulou a entender melhor o mundo e a pensar em como contribuir com a sociedade”, afirma.
A partir dali, a carreira ganhou contornos globais. Sarita fez mestrado em Relações Internacionais e Saúde Pública na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, trabalhou na ONU, em Nova York, passou pela Nicarágua — e, por fim, chegou ao Brasil.
A mudança definitiva teve também um motivo pessoal. “Conheci um brasileiro quando estudava nos EUA. Decidimos nos casar e construir nossa família no Brasil”, diz.
Ela brinca que o destino já estava traçado, a começar pelo nome. “Sarita nem é um nome comum na Áustria. Acho que minha mãe, de alguma forma, já imaginava que eu viveria em um país latino”, diz Vollnhofer, que hoje é CHRO da Alice, empresa brasileira de saúde.
Apesar da fluência em quatro idiomas, aprender português foi indispensável para dar continuidade à carreira no Brasil. Ainda assim, o maior desafio não foi a língua, mas a adaptação cultural.
“O idioma você estuda. A cultura, você vive — e isso exige abertura”, afirma.
Há cerca de dez anos no país, Sarita hoje ocupa o cargo de CHRO da healthtech Alice. Com a bagagem de quem já trabalhou em diferentes continentes, ela relembra contrastes marcantes entre o ambiente corporativo austríaco e o brasileiro.
Para Sarita, essa informalidade foi decisiva para sua integração.
“A cultura aberta dos brasileiros me ajudou muito a criar laços, entender melhor o país e fazer amigos”, afirma.
A quem sonha com uma carreira internacional, o conselho é claro: idioma é essencial, mas não basta.
“Aprender a língua local é fundamental para o trabalho e para a adaptação cultural. No começo, ter amigos da sua nacionalidade traz segurança, mas fazer amizades com pessoas do país é o que realmente acelera a integração”, diz.
Por fim, ela reforça que a experiência exige mais do que currículo.
“É preciso ter mente e coração abertos. No início pode ser difícil, mas são justamente as diferenças que nos tornam profissionais e pessoas mais completas.”