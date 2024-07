7 profissões para quem gosta de tecnologia

Para os apaixonados por tecnologia, existem várias carreiras que oferecem grandes oportunidades e salários competitivos. O mundo moderno pede cada vez mais tecnologia em praticamente todas as atividades econômicas. A Forbes dos EUA separou as profissões que melhor pagam no setor (0 valor do salário é anual). Confira:

1.Desenvolvedor Full-Stack

Desenvolvem tanto o front-end (lado do cliente) quanto o back-end (lado do servidor) de sites, aplicativos móveis e outros programas. Possuem conhecimentos abrangentes para criar uma aplicação web completa e são responsáveis por todo o ciclo de vida do software.

Qualificações: Bacharelado em Ciência da Computação, Desenvolvimento de Software ou Engenharia de Software. Habilidades em HTML, CSS, JavaScript, MySQL, entre outras.

2. Engenheiro de dados

Constroem sistemas que suportam a transformação, estruturação e gerenciamento de dados, convertendo dados brutos em informações utilizáveis para cientistas de dados e analistas de negócios.

Qualificações: Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia ou área relacionada, com certificações adicionais de empresas como IBM, Microsoft e Google. Habilidades em SQL, NoSQL, PostgreSQL, Python, entre outras.

3. Desenvolvedor de Aplicativos Móveis

Criam, mantêm e implementam códigos fonte para aplicativos móveis, desenvolvendo e solucionando problemas tanto para Android quanto para iOS.

Qualificações: Bacharelado em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Engenharia de Software. Habilidades em Linux/Unix, Python, Java, C#, Swift, entre outras.

4. Arquiteto de redes

Projetam e implementam redes de computadores e informações, incluindo LANs, WANs e intranets, além de fornecer input sobre decisões de segurança, hardware e software.

Qualificações: Bacharelado em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou área relacionada, com certificações como CCENT, CompTIA A+ e VMware Certified Professional. Habilidades em Linux, UNIX, Python, Perl, entre outras.

5. Arquiteto de Data Warehouse

Desenvolvem modelos de dados físicos e lógicos, preparam designs para sistemas de banco de dados e mantêm ferramentas e scripts de banco de dados.

Qualificações: Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência da Computação ou Engenharia Eletrônica, com experiência como administrador de banco de dados, arquiteto de soluções ou desenvolvedor de software. Habilidades em SQL, Python, Cobol, entre outras.

6. Arquiteto de Software

Responsáveis por escolhas de design de alto nível na criação de software, determinando as ferramentas de desenvolvimento e plataformas que serão utilizadas pelos desenvolvedores.

Qualificações: Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Software ou Tecnologia da Informação. Habilidades em UML, Java, Python, .NET, AWS, entre outras.

7. Arquiteto de Empresa

Estabelecem e mantêm a infraestrutura de TI de uma organização, atualizando hardware, software e serviços de TI para suportar os objetivos da empresa.

Qualificações: Bacharelado em Ciência da Computação ou área relacionada e 5 a 10 anos de experiência em TI. Habilidades em Cloud, Infraestrutura, Java, Cloud Computing, entre outras.

Por que você deve conhecer essas profissões?

Essas profissões oferecem excelentes oportunidades para quem gosta de tecnologia, permitindo que você utilize suas habilidades técnicas para impactar positivamente as empresas e avançar em sua carreira.