Google perde espaço? Como IA e redes sociais viraram motores de busca

A consolidação de chatbots de IA e buscas em redes sociais está alterando um hábito que parecia imutável: recorrer ao Google para encontrar respostas. Segundo o Business Insider, a medida que plataformas como TikTok, Reddit e ChatGPT ganham espaço, a disputa por atenção redefine como profissionais acessam, filtram e validam informações, uma habilidade vital em qualquer carreira.

O movimento ficou evidente na pandemia, quando usuários como Mohamed Mura, de Londres, começaram a substituir o Google por alternativas mais diretas.

Mudança no comportamento de pesquisa

Em vez de digitar um passo a passo tradicional, ele buscou no TikTok como trocar a pulseira de um relógio e, com o lançamento do ChatGPT em 2022, sua dependência do buscador diminuiu ainda mais.

Mura descreve a IA como “um segundo cérebro”, capaz de dialogar, orientar e sintetizar, uma relação que se tornou rotina para milhões de pessoas.

Pesquisas recentes reforçam essa mudança.

Um levantamento da McKinsey mostrou que consumidores nos Estados Unidos já preferem interfaces de IA quando avaliam compras. Entre jovens, a tendência é ainda mais forte: segundo um estudo da Forbes Advisor e Talker Research, 46% da geração Z optam por plataformas sociais, não pelo Google, para encontrar respostas.

A fragmentação é clara: TikTok, Reddit, Pinterest e Instagram se tornam motores de busca paralelos, alimentados por recomendações, vídeos e debates.

O Google segue dominante — controla cerca de 90% do mercado global tradicional, registra alta de receita e incorpora respostas geradas por IA. Mas o cenário deixa de ser centralizado.

Como mostram números da EMARKETER, consumidores buscam informações em ambientes variados: Amazon para produtos, TikTok para receitas e viagens, Pinterest para moda e decoração, Reddit para avaliações reais e discussões técnicas.

A inteligência artificial, nesse contexto, assume papel central.

Ferramentas como ChatGPT, Claude, Perplexity e os novos navegadores com agentes de IA ampliam a capacidade de pesquisa, permitindo conversas, sínteses rápidas e recomendações personalizadas.

A disputa entre buscadores tradicionais, redes sociais e IA mostra que a habilidade mais valiosa hoje não é apenas encontrar informação, mas saber como buscá-la. E quem aprende a usar a inteligência artificial como aliada chega antes, filtra melhor e toma decisões mais precisas em um ambiente cada vez mais complexo.

